OL : Horan et les États-Unis défendront leur titre au Mondial 2023

Lindsey Horan avec les Etats-Unis (Photo by Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

En disposant de la Jamaïque (5-0), Lindsey Horan et les États-Unis se sont qualifiés pour la Coupe du monde 2023. Pendant ce temps, la star de l'OL Reign, Megan Rapinoe, était décorée par Joe Biden à la Maison Blanche.

Après sa victoire contre Haïti (3-0), la sélection américaine de Lindsey Horan a récidivé, dans la nuit de jeudi à vendredi, face à la Jamaïque (5-0). Sortie juste après l'heure de jeu, alors que son équipe menait déjà 3 buts à 0, la milieu de terrain lyonnaise a assisté, depuis le banc des remplaçants, à la qualification de son pays pour la prochaine Coupe du Monde. Grâce à ce deuxième succès acquis dans ce Championnat Concacaf, couplé à la victoire d'Haïti sur le Mexique, les Américaines sont assurées de finir premières de leur groupe. Une première place qui envoie tout droit les doubles championnes du monde en titre, en 2015 puis en 2019, vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande, où se disputera le prochain Mondial féminin en 2023.

L'attaquante de l'OL Reign a été décorée par Joe Biden

Pendant que ses compatriotes faisaient le job au Mexique, Megan Rapinoe était attendue par le président américain à la Maison Blanche. Jeudi, l'attaquante de l'OL Reign a été décorée, par Joe Biden en personne, de la "Medal of Freedom". La plus haute distinction civile américaine, qu'elle a reçue pour son combat en faveur de l'égalité de paiement entre les femmes et les hommes. La star de la franchise américaine du club lyonnais doit maintenant rejoindre ses coéquipières qui peuvent, en cas de victoire en phase finale du Championnat Concacaf à Monterrey, valider par la même occasion leur billet pour les Jeux Olympiques à Paris.