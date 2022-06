Alexandre Lacazette vise le titre de meilleur buteur du Parc OL

Alexandre Lacazette a déjà inscrit 29 buts au Parc OL. Avec son retour, il peut viser le titre de meilleur buteur dans l'enceinte lyonnaise, qui appartient pour l'heure à Memphis Depay (41).

Avant de quitter l'Olympique lyonnais en 2017, Alexandre Lacazette a eu le temps d'inscrire 29 buts dans le nouveau stade de l'OL. Ce total lui permet de figurer au 4e rang au classement des meilleurs buteurs de l'enceinte rhodanienne en matches officiels.

Un duel avec Dembélé

Il se classe derrière Memphis Depay (41 réalisations), Moussa Dembélé (32) et Nabil Fekir (31). Le 1er et le 3e ne sont plus au club, mais l'actuel numéro 9 est toujours présent, et lui aussi peut envisager de prendre la tête de ce tableau. Pour la formation rhodanienne, si Dembélé reste, cela offrira un beau duel à distance, avec en fond, une possible plus-value pour l'équipe de Peter Bosz si les deux joueurs sont performants.

A noter que Lacazette restera à jamais le premier buteur au Parc OL, le 9 janvier 2016 contre Troyes (4-1).