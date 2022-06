OL : Castello Lukeba revient sur ses débuts avec le groupe professionnel

Dans un live Instagram avec Billy Koumetio dimanche soir, Castello Lukeba est revenu sur son intégration au groupe professionnel de l’OL. Impressionné, le jeune défenseur explique "qu’il ne fallait surtout pas se montrer admiratif" face à ses nouveaux coéquipiers.

Castello Lukeba, c’est une adaptation express à Lyon. À l’académie de l’OL depuis 2011, le jeune défenseur signe son premier contrat professionnel à l’été 2021, puis devient titulaire indiscutable dans la foulée au sein de la charnière centrale du club rhodanien. Mais quand l’ancien joueur de l’Olympique Saint-Genis-Laval, là où il a débuté le football, a fait ses premiers pas avec l’équipe première de l’OL, il était "impressionné" par le nouveau monde qui s’ouvrait à lui. "Je suis arrivé avec des joueurs que j’avais l’habitude de voir à la télévision, ou avec qui je jouais sur la Playstation. Puis d’un coup, je m’entraîne avec eux et je joue des matches avec eux. C’est incroyable comme sensation", a confié le natif de Lyon à son ami, Billy Koumetio, qu’il a côtoyé au centre de formation de l’OL.

"Le groupe a vraiment essayé de me mettre à l'aise"

"Mais quand j’étais avec eux, je ne devais pas être admiratif. Parce que si tu te comportes comme cela, tu risques de te faire marcher dessus. Il faut faire comme si rien ne t'impressionne", a ajouté avec franchise Lukeba au cours de ce live Instagram, dimanche soir, avant de souligner la belle intégration que lui ont réservée les joueurs de l’OL : "Le reste du groupe a vraiment essayé de me mettre à l’aise. Pour que je sois dans les meilleures conditions sans être stressé ou renfermé sur moi-même. Cela aide à être soi-même et à directement jouer comme je savais le faire. De toute manière, tous les joueurs ont été jeunes et savent, je pense, ce que c’est de monter avec le groupe professionnel". Des paroles pleines de maturité pour un garçon de seulement 19 ans qui doit maintenant confirmer sa belle première saison chez les pros.