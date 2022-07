Mercato : un transfert de Fekir (ex-OL) ferait les affaires de Lyon

Nabil Fekir aurait la cote en Italie. L'ancien Lyonnais serait pisté par le champion en titre, l'AC Milan, ainsi que l'AS Rome. Son transfert pourrait remplir les caisses de l'OL, qui avait négocié un pourcentage à la revente lors de son départ pour le Betis Séville.

Voilà déjà trois ans que Nabil Fekir a quitté son club formateur pour tenter l'aventure en Espagne. Parti vers le Betis Séville contre 20 millions d'euros, le champion du monde 2018 a connu une montée en puissance. Cette saison, l'ancien Lyonnais a inscrit 10 buts et délivré 10 passes décisives (47 rencontres toutes compétitions confondues) chez le cinquième de la Liga, soulevant au passage la Coupe du Roi. D'après les informations de Goal Italie, le meneur de jeu de 28 ans, bientôt 29, serait courtisé par l’AC Milan, champion d'Italie en titre, et l’AS Rome de José Mourinho, le récent vainqueur de la Ligue Europa Conférence. Si les deux écuries de Serie A auraient commencé à discuter avec le Betis Séville, ce serait le club romain, selon le média italien, qui se serait manifestement montré le plus intéressé. Mourinho aurait d'ailleurs déjà contacté l'entourage du joueur passé dans sa jeunesse par le FC Vaulx-en-Velin.

Un pourcentage à la revente de 20%

Élément clé du club basé en Andalousie, Nabil Fekir a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2026. Mais les dirigeants du Betis ne seraient pas contre son départ en cas d'offres avoisinant les 35 millions d'euros. Une somme jugée trop élevée par les deux clubs italiens, qui espéreraient faire baisser l'addition au cours des prochaines semaines. Dans tous les cas, un transfert ferait les affaires de l'Olympique lyonnais. En effet, lors de son départ à l'été 2019, la direction rhodanienne avait négocié un pourcentage à la revente de 20%. Reste à savoir si, après la France et l'Espagne, l'ex-Lyonnais voudra maintenant conquérir l'Italie. À quatre mois d'une Coupe du monde au Qatar qu'il peut encore espérer disputer avec les Bleus, Fekir doit faire le bon choix.