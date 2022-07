Après avoir fait l’impasse sur le premier match amical, Corentin Tolisso n’est toujours pas présent dans le groupe retenu par Peter Boz. Il n’est pas le seul absent de marque pour affronter le Dynamo Kiev puisque Maxence Caqueret ou encore Rayan Cherki ne seront pas présents.

En conférence de presse, Peter Bosz avait promis de donner du temps de jeu aux jeunes après avoir fait jouer certains titulaires pendant une heure et l’entraîneur néerlandais va tenir promesse. Mardi à Bourgoin, c’est un groupe de l’OL fortement rajeuni qui va se présenter face au Dynamo Kiev pour la double confrontation (18h et 21h). Barisic (2004), Boueye, Bounnas ou encore Iala (2003) font partie des 33 joueurs retenus par Bosz pour ce court déplacement.

Pourquoi autant de jeunes ? Tout simplement à cause d’absences de marque comme celle de Maxence Caqueret. Le milieu qui vient de prolonger jusqu’en 2027 n’est pas présent dans le groupe annoncé par le club. Pas plus que Rayan Cherki qui n’était déjà pas sur la feuille de match contre Bourg Péronnas samedi et qui est phase de reprise ou encore Houssem Aouar et Jérôme Boateng. Aucune sanction, Bosz a simplement choisi de faire tourner dans les grandes largeurs. Enfin, Corentin Tolisso continue sa préparation aménagée après sa fatigue musculaire et ne sera logiquement pas présent à Bourgoin, mardi.

Le groupe de l'OL contre le Dynamo Kiev : Lopes, Bonnevie, Riou - Diomande, Dubois, Gusto, Henrique, Lomami, Lukeba, Ozkaçar, Felix, Barisic, Boueye, Iala - El Arouch, Lepenant, Paquetà, Reine-Adelaïde, Thiago Mendes, Bonnet, Dib, Sanchez, Bounaas, Augarreau - Barcola, Dembélé, Faivre, Kadewere, Lacazette, Tetê, Toko Ekambi, Lega, Soumare