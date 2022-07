FBBP01 - OL (2-4) : Bosz a vu "de bonnes et de moins bonnes choses"

Après le premier match amical de l'OL contre le FBBP01, Peter Bosz a dressé le bilan de cette rencontre. Outre le résultat positif, l'entraîneur a déjà remarqué des axes de progression pour la suite.

On s'y attendait, mais l'OL n'a pas réglé tout ses problèmes en un match amical. Pour sa rentrée face au FBBP01, l'Olympique lyonnais a tout de même triomphé sans trembler (2-4), mais il a aussi connu un passage à vide en fin de rencontre loin d'être du goût de Peter Bosz.

L'entraîneur a notamment évoqué les nombreux ratés rhodaniens devant les cages burgiennes. "J'ai vu des bonnes choses, mais aussi des moins bonnes. C'est normal car c'est le premier match, on a débuté l'entraînement depuis une semaine. Au moins, les joueurs ont joué 45 minutes, c'était important, surtout après des vacances plus longues que d'habitude. On a essayé de presser haut, mais il faut encore progresser, a constaté le Néerlandais. On a aussi voulu jouer vite. La 2e mi-temps a bien débuté. A la fin en revanche, c'était très mauvais. On a marqué de beaux buts mais loupé aussi beaucoup d'occasions."

"Le choix est énorme"

Et de poursuivre : "On a une bonne semaine derrière nous, on s'est entraînés dur avec notamment une opposition à 11 contre 11. J'ai vu de bonnes choses et c'est pour cela que c'était bien de finir sur cette affiche amicale."

Peter Bosz a, comme prévu, aligné deux formations totalement différentes d'une mi-temps à l'autre. Plus efficace offensivement, le deuxième groupe a aussi encaissé deux buts, malgré une prestation défensive paradoxalement plus solide, avant de craquer dans les dernières minutes.

L'atout Lepenant

Au regard de son effectif, le coach a pu donner du temps de jeu à un maximum de joueurs, même si tous n'ont pas foulé la pelouse. "J'ai mixé un peu les équipes. Je regarde les postes où mes gars peuvent jouer pour mettre en place les deux 11. On avait aussi trois éléments sur le banc, Cenk Özkaçar, Sinaly Diomandé et Mohamed El Arouch, qui pouvaient rentrer. Le choix est énorme", a-t-il expliqué.

Enfin, Peter Bosz eu un mot pour la nouvelle recrue, titulaire et plutôt convaincant ce samedi à Bourg-en-Bresse, Johann Lepenant. "On a plusieurs milieux de terrain, mais pas beaucoup qui peuvent jouer 6. Lui peut le faire", a conclu le technicien lyonnais.