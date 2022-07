OL - Mercato : l’avis des supporteurs sur un premier mois agité

L'espoir commence à renaître chez des supporteurs lyonnais encore marqués par le dernier exercice. Lors du premier entraînement de la saison ouvert au public, jeudi 7 juillet, ils ont donné leur ressenti sur ce premier mois de mercato très agité.

Dans le Rhône, mercato rime avec réconciliation. Entre l’Olympique lyonnais et ses supporteurs, le divorce semblait presque acté en fin de saison dernière. Une élimination en Ligue Europa, où le club rhodanien était pleinement engagé, suivie d’une huitième place en championnat qui ne laissait présager rien de bon pour la suite. Mais en coulisses, les recruteurs lyonnais n’ont pas attendu le 10 juin, date d’ouverture de la période des transferts, pour activer leur opération séduction, et se tourner vers l’avenir. "On a travaillé en amont du mercato avec Bruno Cheyrou, sur des pistes bien précises, par rapport aux postes ciblés par Peter Bosz", confiait le recruteur de l’OL, Alain Caveglia, il y a deux semaines dans Tant qu’il y aura des Gones. Si cela s’est matérialisé, dans un premier temps, par les prolongations de contrat de Maxence Caqueret et Anthony Lopes, la suite confirmait bel et bien la volonté de revenir vers un ADN 100% rhodanien, afin de renouer, petit à petit, avec des supporteurs déçus par le dernier exercice.

"Ce premier mois de mercato est vraiment réjouissant"



Pendant qu’Alexandre Lacazette, Rémy Riou et Corentin Tolisso, plus récemment, ont retrouvé le chemin de leur club formateur, des jeunes issus de l’académie, Yannis Lagha ou Mohamed El Arouch, ont signé leur premier contrat professionnel. Dans un même temps, le jeune Johann Lepenant, que Caveglia compare à Caqueret, est arrivé en provenance de Caen pour apporter une nouvelle promesse dans l’entrejeu lyonnais. En tout juste un mois de mercato, l’espoir commence à renaître chez des supporteurs de l’OL présents en nombre, jeudi 7 juillet, au Groupama Training Center pour le premier entraînement ouvert au public de la saison. "Pour l’instant c’est parfait. Ce premier mois de mercato est vraiment réjouissant", s’enthousiasme Rudy (30 ans), qui a profité de ses vacances pour venir se rendre compte, de ses propres yeux, des retours de Lacazette et Tolisso. Quelques sièges à sa droite, Lucas, lunettes de soleil bien vissées sur le nez, observe, pour la première fois, le nouveau groupe lyonnais qui se présente sous ses yeux. "Bon, les prolongations c’était quelque chose de très important afin de lancer un nouveau cycle. Le retour des joueurs formés au club, également, c’est très bien. S’appuyer sur des joueurs qui ont en eux l’amour du maillot, c’est primordial à l’OL", analyse le jeune homme de 26 ans depuis la tribune du terrain d’honneur Gérard Houllier. Maintenant, il nous manque un défenseur gauche, c’est une certitude", ajoute-t-il.

"Un joueur avec de l'expérience, comme Tagliafico, ce serait top"

Dans ce sens, les dirigeants lyonnais se seraient tournés vers un international argentin de 29 ans. Nicolas Tagliafico, qui évolue du côté de l’Ajax Amsterdam, serait la priorité de l’OL au poste de latéral gauche. Un choix convaincant pour Hugo, assis au premier rang, qui insiste sur l’importance de recruter dans ce secteur de la défense. "C’est le poste clé, clairement, il ne faut pas craindre de mettre les moyens sur un très bon latéral gauche. Il ne faut pas viser un joueur trop âgé, mais un joueur avec de l’expérience, comme Tagliafico, ce serait top", lance-t-il avec l’aval de ses deux amis visiblement du même avis. Serait-ce lui, le nouveau renfort "d’une dimension au-dessus" que promettait Bruno Cheyrou, le chef du recrutement, juste après l’échec Tyrell Malacia ? Questionné à ce sujet, jeudi juste après l’entraînement, Peter Bosz a préféré botter en touche, déclarant qu’il "n’avait pas de nouvelles" sur ce dossier. Prudent, le board lyonnais aurait d’ailleurs, selon plusieurs rumeurs, activé plusieurs pistes à ce poste pour assurer ses arrières. Une chose est sûre, le recrutement d’un latéral gauche, poste où seul Henrique peut, à l’heure actuelle, prétendre à une place de titulaire, devrait être la dernière arrivée entre Rhône et Saône. "On cherche un latéral et après, à ce stade, on sera complet au niveau des arrivées, même s'il faudra voir ce qui se passe concernant les départs", avait déclaré Vincent Ponsot, lors de la présentation de Corentin Tolisso.

Au rayon des départs, s’ils se rejoignent sur le fait qu’il est indispensable de dégraisser un effectif bien trop dense, les aficionados de l’Olympique lyonnais ont chacun leur avis, bien à eux, sur les joueurs qu’ils souhaiteraient voir partir. "Il faut vendre maintenant. On se rend bien compte, à l’entraînement, qu’il y a trop de joueurs à des postes similaires, lance Rudy que l’on retrouve à la fin de l’entraînement. "Houssem (Aouar), Léo (Dubois), Tino (Kadewere) et Boateng, je ne les vois pas rester à Lyon cet été. Sans forcément recruter un autre défenseur central, on a suffisamment de monde derrière. Thiago Mendes, Castello Lukeba, Sinaly Diomande ou le jeune Mamadou Sarr peuvent faire le job", complète-t-il. Si l’arrivée d’Issa Diop, pour renforcer la charnière centrale, était un temps évoqué, la tendance actuelle serait de ne pas freiner la progression du jeune Castello Lukeba, devenu titulaire indiscutable, en lui imposant une concurrence dans l’axe.

"Le groupe est trop complet, il va falloir se séparer de quelques joueurs"

Concernant Houssem Aouar, qui s’est récemment agacé d’une rumeur l’envoyant au Séville FC, plusieurs supporteurs estiment que son aventure en terres lyonnaises doit prendre fin. "S’il reste, pourquoi pas, mais il n’a plus qu’une année de contrat. Pour lui et pour le club, un départ serait la meilleure option, nous confie Lucas reconnaissant de tout ce qu’il a apporté à Lyon. De toute manière, le groupe est trop conséquent, il va falloir se séparer de quelques joueurs. C’est comme ça", constate-t-il en balayant du regard les 30 joueurs convoqués par Bosz. Un rang au-dessus, Seb (31 ans) en rajoute une couche : "Aouar, si je suis les dirigeants de l’OL, je le vends. Cela fait cinq années qu’il est là, je pense qu’il a envie de voir autre chose. Il me donnait l’impression, par moment, de choisir ses matches la saison dernière."

Autre incertitude du mercato rhodanien, et pas des moindres, Lucas Paquetá. Le Brésilien de 24 ans , qui représente la plus importante valeur marchande de l’effectif, serait dans les petits papiers de plusieurs cadors européens. Séduit par l’aisance presque naturelle du meneur de jeu tout juste revenu à l’entraînement, Ludovic (28 ans), est assis juste en face de son joueur préféré. "Moi, je le garde, il n’y a pas de débat possible. Avec Lacazette, Tetê, ça peut être très fort dans le secteur offensif. Au milieu de terrain, avec Tolisso et Caqueret, j’ai vraiment envie de les voir briller ensemble", s’enflamme celui qui est tombé amoureux de l’OL au tout début des années 2000. Au sujet du chef d’orchestre de cette équipe, Peter Bosz, les supporteurs interrogés s’accordent sur une réponse. Certes, le coach de l’OL n’a pas eu une année facile avec le départ de Juninho, et les différents problèmes extra-sportives, mais il doit maintenant prouver, dès le début de cette nouvelle saison, qui s’annonce déterminante pour lui. Le Néerlandais a d’ailleurs rappelé la nécessité "de voir des joueurs partir", tout en témoignant sa satisfaction de reprendre l'entraînement avec un groupe déjà aussi complet.