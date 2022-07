OL - Mercato : Houssem Aouar agacé par des rumeurs à son sujet

Houssem Aouar a réagi publiquement, ce vendredi sur Twitter, à des rumeurs le concernant. Le Lyonnais de 24 ans a tenu à démentir deux (fausses) informations.

Toutes les hypothèses, au sujet de l'avenir d'Houssem Aouar, sont sur la table. À un an de la fin de son contrat, le meneur de jeu rhodanien peut prendre différents chemins. Va-t-il s'en aller dès cet été contre un joli chéque, honorer sa dernière saison puis partir, ou revenir à son meilleur niveau et prolonger l'aventure avec son club formateur ? Après une saison en demi-teinte, et malgré une fin de championnat réussie (trois buts et une passe décisive lors des cinq dernières journées), il semblerait, d'après RMC Sport, que l'Olympique lyonnais ne soit pas contre son départ.

Sur Twitter, un autre média a relayé cette information en ajoutant que le FC Séville aurait déjà formulé une première offre au Lyonnais de 24 ans. Face à ces rumeurs, l'international français, visiblement agacé, a tenu à répondre en personne. "D'autres bêtises ? On est reparti pour un été de mensonges", a réagi ce vendredi Aouar en réponse au compte relayant ces (fausses ?) informations.