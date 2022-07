OL : Katoto voit "Renard et Hegerberg parmi les favorites au Ballon d’Or"

En réalisant le doublé Ligue des champions - D1 féminine, Wendie Renard et Ada Hegerberg ont remis l’OL sur le toit du football féminin. Pour Marie-Antoinette Katoto, les deux Lyonnaises font partie des favorites pour le Ballon d’Or.

Après une saison 2021 blanche marquée par les pertes de la D1 féminine et de la Ligue des champions, l’OL avait à coeur de retrouver ses trônes pour prouver que les Fenottes n’étaient pas mortes et qu’il fallait bien continuer à faire avec elles. Que ce soit en championnat ou sur la scène européenne, les coéquipières de Wendie Renard ont envoyé un vrai message et ce malgré les blessures qui ont jalonné leur saison. De nouveau sur le toit de l’Europe et français, l’OL visera la saison prochaine le triplé avec la Coupe de France.

Cette renaissance de l’OL mais aussi de Renard et Ada Hegerberg, critiquée pour l'une, blessée pour l'autre, ne peut que forcer l’admiration même de la part d’adversaires comme Marie-Antoinette Katoto. L’attaquante du PSG a vu l’OL lui barrer la route à deux reprises cette saison mais la joue fair-play. "Ce sont des championnes, de grandes joueuses, elles ont gagné énormément de titres, elles ont marqué beaucoup de buts, a-t-elle déclaré à l’AFP. Moi je suis encore jeune, j'ai le temps, je vais continuer de progresser petit à petit."

Une Lyonnaise pour accompagner Benzema ?

Un temps annoncé vers l’OL avant de prolonger dans le club parisien, Katoto sait que le chemin est encore long pour rejoindre les deux joueuses lyonnaises. D’ailleurs, au moment de parler de Renard et Hegerberg, l’attaquante parisienne n’y va pas par quatre chemins. Elle les considère clairement comme favorites pour le Ballon d’Or avec l’Espagnole Alexia Putellas, tenante du titre mais victime d’une rupture des ligaments croisés juste avant l’Euro.

"Il y a Wendie, Putellas, Hegerberg... qui ont fait une très grande saison. Je pense qu'elles sont favorites. Cela va peut-être se jouer aussi sur l'Euro, mais je n'aurai qu'une envie : que la France aille le plus loin possible."

Avec Karim Benzema déjà bien parti pour remporter le Ballon d’Or chez les garçons, les supporters de l’OL pourraient bien avoir une double fierté.