Real Madrid - Mercato : Benzema (ex-OL) devrait prolonger

Le contrat de Karim Benzema avec le Real Madrid se termine en 2023. L'attaquant devrait poursuivre l'aventure avec le club Madrilène au-delà de cette date.

A 34 ans, Karim Benzema n'a jamais semblé aussi fort. Au terme d'une saison conclue avec 44 buts toutes compétitions confondues (meilleur réalisateur de Liga et de la Ligue des champions), il a aussi remporté le championnat, la C1 et la Ligue des nations. Avec le Real Madrid, l'avant-centre est encore sous contrat jusqu'en 2023 suite à sa prolongation en août 2021.

Mais l'ancien Lyonnais devrait poursuivre son histoire avec le club Madrilène au-delà de cette échéance. En effet, il pourrait signer un nouveau bail avec la formation espagnole comme nous l'a indiqué son ex-agent, Karim Djaziri, dans "Tant qu'il y aura des Gones". "Il est fort probable que le Real veuille encore le prolonger et le revaloriser pour le remercier de ce qu'il a fait, a-t-il indiqué. Il faut écrire page par page. Déjà le 17 octobre (le Ballon d'Or), puis la Coupe du Monde."

"Il aime trop le foot et il le comprend trop bien"

Sur le plateau de TKYDG, le conseiller a également évoqué l'après-carrière de l'internationale français. Celui-ci pourrait s'écrire sur un banc, en tant que coach. "Il me dit "je ne sais pas, on verra", mais il aime trop le foot et il le comprend trop bien, a-t-il affirmé. Il fait des analyses... et il est calme, et moi, tout les bons entraîneurs que j'ai vu, ils sont calmes, à part José Mourinho. C'est un peu le même personnage que Zinédine Zidane."