Mercato : l’OL aurait proposé un gros salaire à Katoto

Katoto et Lindsey Horan (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

En fin de contrat avec le PSG, Marie-Antoinette Katoto devrait quitter le club parisien. Libre, l’attaquante ne manquerait pas de prétendants, à commencer par l’OL qui lui aurait proposé un salaire XXL.

L’OL va-t-il encore réaliser un gros coup sur le marché des transferts ? Après avoir réussi à attirer Sara Däbritz, le club lyonnais pourrait bien jouer encore un mauvais tour au PSG. En pleines négociations avec le club parisien pour prolonger un contrat qui se termine dans quelques jours, Marie-Antoinette Katoto (23 ans) n’aurait pas trouvé de terrain d’entente et son départ serait désormais acté.

De la concurrence pour Katoto

En pleine préparation pour l’Euro 2022 avec l’équipe de France, Katoto est dans le viseur de l’OL et le club n’aurait pas hésité à mettre les petits plats dans les grands pour la convaincre. D’après Soccerdonna et certains médias français, les Fenottes auraient proposé un salaire conséquent à Katoto, qui aurait attiré l’attention de la joueuse même si l’OL ne représenterait pas l’option première. Le Real Madrid, le FC Barcelone et Arsenal sont également dans la course pour s’offrir les services de l’une des meilleures attaquantes du monde.