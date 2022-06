OL - Mercato : un intérêt pour Manuel Benson (Royal Antwerp FC) ?

A la recherche de renforts offensifs et notamment sur les ailes, l’OL regarderait du côté de la Belgique. Le club lyonnais serait à la bataille avec l’OM et Schalke pour Manuel Benson (25 ans).

En maintenant Peter Bosz sur le banc de l’OL pour la saison à venir malgré le classement peu flatteur (8e de Ligue 1) de la dernière campagne, Jean-Michel Aulas et la direction lyonnaise ont souhaité misé sur la continuité. Ils ont aussi assuré que les efforts seraient faits pour offrir au coach lyonnais des profils de joueurs qui correspondent à sa philosophie de jeu, chose qui a fait défaut la saison dernière. Depuis ses débuts dans le coaching, Peter Bosz est un adepte du 4-3-3 déclinable en 4-2-3-1 mais ces formations nécessitent des ailiers.

Six buts et huit passes avec Antwerp

Ces derniers mois, Karl Toko-Ekambi a fait le travail sur le côté gauche mais il n’est pas un ailier pur. Romain Faivre est également dans cette situation, l’ancien Brestois ayant été formé comme meneur. En attendant de savoir si Tetê va définitivement rester après trois mois prometteurs, l’OL est donc à la recherche de renforts sur les ailes. D’après la Dernière Heure, le club lyonnais aurait manifesté un intérêt pour Manuel Benson. Ce dernier évolue du côté d’Antwerp et sort d’une saison solide avec six buts et huit passes. A 25 ans, l’ailier belge n’a plus qu’un an de contrat et peut représenter une belle pioche. Il faudra pour ça être plus convaincant que l’OM, encore et toujours, et Schalke 04 qui seraient également sur le coup.