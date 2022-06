OL - Mercato : Johann Lepenant devrait signer mercredi

Mbappe et Johann Lepenant (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Il y a une semaine, son agent Karim Djaziri annonçait sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones" que Johann Lepenant allait "bientôt signer à l’OL". Cette arrivée devrait intervenir mercredi à l’issue d’une visite médicale.

Pendant que la vente de l’OL occupe toute l’actualité lyonnaise depuis quelques heures, la direction sportive continue elle d’avancer ses pions dans le recrutement. En attendant de savoir quel véritable montant sera alloué par John Textor et quand pour recruter, Bruno Cheyrou et la cellule de recrutement se remuent les méninges pour renforcer l’effectif de Peter Bosz. Pour Johann Lepenant, plus besoin d’utiliser des armes de séduction pour le convaincre de signer à Lyon. Le travail a déjà été fait et réussi depuis quelques semaines et l’annonce de son arrivée est imminente comme l’avait annoncé son agent Karim Djaziri sur le plateau de Tant qu’il y aura des Gones.

"Il va réaliser un rêve, il sait qu'il est là pour apprendre et qu'il va arriver dans une autre dimension, avait expliqué son agent dans TKYDG. Des clubs étrangers étaient aussi intéressés, mais quand j'ai discuté avec lui, son choix était d'abord de rester en France."

Le dénouement de ce dossier devrait intervenir mercredi d’après Le Parisien. Après avoir remporté le Tournoi Revello avec l’équipe de France U20 la semaine dernière, Lepenant s’est offert quelques jours de repos mais devrait débarquer dans les prochaines heure à Lyon. Il passera alors sa visite médicale avant de signer son nouveau contrat. Pour rappel, l’OL devrait dépenser six millions d’euros pour le futur ex-milieu de Caen.