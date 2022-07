L’OL va jouer avec le nouveau maillot extérieur contre Kiev

Ce mardi contre le Dynamo Kiev, les joueurs de l’OL étrenneront pour la première fois leur nouveau maillot extérieur pour la saison prochaine. Une tunique à dominante rouge et aux motifs bleus pour "renforcer le sentiment d’appartenance de toute une communauté au blason".

Après le maillot domicile contre Bourg Péronnas samedi, place au maillot extérieur ce mardi à Bourgoin. Attendue par les supporters de l’OL depuis quelques semaines, la deuxième tunique lyonnaise pour la saison qui démarre le 5 août prochain contre Ajaccio va être officiellement dévoilée à l’occasion de la double confrontation contre le Dynamo Kiev.

"Ce second maillot symbolise le lien unissant le club à son public, comme une déclinaison revisitée de la ferveur du public lyonnais, peut-on lire sur le site du club.Tout au long de sa riche histoire, l’Olympique Lyonnais a en effet pu compter sur le soutien indéfectible du 12ème homme. A domicile comme à l’extérieur, la présence du public, les chants et les tifos du stade ont toujours accompagné les joueurs et les joueuses avec passion et encouragements."

Comme celui de la saison dernière, le maillot extérieur 2022-2023 reste à dominante rouge mais tend à rappeler "les couleurs traditionnelles du club et de sa ville, le rouge et le bleu". C’est pourquoi des motifs bleus se baladent un peu partout sur le maillot que porteront Alexandre Lacazette et ses coéquipiers au stade Pierre-Rajon. Une touche de bleu afin de "renforcer le sentiment d’appartenance de toute une communauté au blason" de l’OL. Le nouveau maillot est déjà disponible à la vente (lien).