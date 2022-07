OL : le plus grand regret d'Aulas en 35 ans de règne

En 35 ans à la tête de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas est passé par toutes les émotions entre Rhône et Saône. Son plus grand regret remonte à l'été 2008, quand le club lyonnais sortait tout juste d'un septième titre de champion de France consécutif.

Quand tout va bien, il est souvent difficile de changer les rouages d'une machine parfaitement rodée. Mais c'est aussi dans ces moments-là qu'il est important de faire quelques ajustements pour assurer la pérennité d'une entreprise. L'Olympique lyonnais en aurait-il fait les frais après avoir imposé sa domination sur la Ligue 1 des années 2000 ? Après 2008, et sept titres de champion de France consécutifs, le club rhodanien ne connaîtra plus aucun sacre de ce prestige, terminant plus d'une dizaine de fois sur le podium sans jamais remonter sur la première marche. Hormis une Coupe de France, un Trophée des champions, et quelques épopées en Coupe d'Europe, le règne de l'OL sur le football français du début du XXIe siècle n'est, aujourd'hui, plus qu'un lointain souvenir.

"On aurait dû mettre des moyens supplémentaires"

Dans un entretien pour Le Progrès, Jean-Michel Aulas est revenu, lundi, sur ce moment charnière à l'aube de la décennie 2010. "Mon plus grand regret ? C’est de ne pas avoir assez investi à la sortie du septième titre. Je m’en veux sur l’année du dernier titre. C’est un peu la faute de (Alain) Perrin et de Christophe (Galtier), même si avec ce dernier ça s’est super bien passé. On fait le doublé, les joueurs s’étaient complètement autogérés, a confié avec amertume le patron de l'OL. J’ai loupé la transition, parce que j’avais peur qu’on aille dans le mur économiquement. On se structure à l’anglaise, avec Claude Puel, ça partait d’un bon sentiment. On aurait dû mettre des moyens supplémentaires", a-t-il avoué dans les colonnes du quotidien régional. Le président lyonnais a encore quelques années, au moins trois, pour connaître à nouveau un sacre au plus haut niveau national avant de pouvoir, enfin, tourner tranquillement la plus belle page de sa vie.