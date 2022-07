OL - Mercato : Inès Jaurena proche de rejoindre les Fenottes

Ines Jaurena avec l’équipe de France en 2017 (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP)

Ayant annoncé son départ des Girondins de Bordeaux, Inès Jaurena va rester en D1 féminine. La milieu se rapproche de l’OL, après trois saisons en Gironde.

L’entrejeu de l’OL commence à devenir sacrément fourni… Sara Björk Gunnarsdottir a beau être partie du côté de la Juventus Turin, Sonia Bompastor risque d’avoir l’embarras du choix la saison prochaine. Le dernier exercice a certes prouvé qu’abondance de biens ne nuit pas mais la deuxième recrue lyonnaise cet été sera une nouvelle fois une milieu. Après Sara Däbritz, arrivée en provenance du PSG, l’OL va encore piocher chez un concurrent français comme l’annonce Le Parisien.

Neuf pour trois places dans l'entrejeu

Après avoir annoncé son départ des Girondins de Bordeaux, Inès Jaurena va continuer l’aventure du côté de Décines. L’internationale française (4 sélections) a passé trois saisons en Gironde mais les récents problèmes du club avec une rétrogradation administrative chez les garçons a mis en péril la pérennité du club. De nombreuses joueuses comme Ève Perisset ont déjà plié bagages et Jaurena n’est que la dernière d’une longue liste. A Lyon, la milieu de terrain va devoir jouer des coudes pour se faire une place au soleil entre les Lindsey Horan, Damaris Egurrola, Amandine Henry, même si cette dernière aurait des envies d'ailleurs, Sara Däbritz ou Daniëlle van de Donk. Et ce, en attendant les retours de blessure de Catarina Macario et Dzsenifer Marozsan...