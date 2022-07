Mercato : l'OL penserait à Souleyman Doumbia (Angers)

Toujours en quête d'un latéral gauche, l'OL pisterait un défenseur du SCO d'Angers. D'après Foot Mercato, le profil de Souleyman Doumbia plairait en interne.

Dans le Rhône, le feuilleton de l'été se déroule dans le couloir gauche de la défense. Après l'échec Malacia, sur qui l'OL comptait pour pallier le départ d'Emerson, les recruteurs lyonnais auraient activé plusieurs pistes au poste de latéral gauche. Si l'international argentin de 29 ans, Nicolas Tagliafico, semble être la priorité du board rhodanien, chaque jour voit son lot de rumeurs (à retrouver ici) affluer dans la presse française et internationale. "On cherche un latéral et après, à ce stade, on sera complet au niveau des arrivées", déclarait Vincent Ponsot en marge de la présentation de Corentin Tolisso. Mais ni le directeur du football, ni Bruno Cheyrou, le chef de la cellule recrutement qui évoquait l'arrivée d'un renfort "d'une dimension au-dessus", n'ont confirmé un intérêt pour un nouveau joueur.

Le défenseur gauche d'Angers serait sur le départ

La dernière rumeur en date nous est offerte par Foot Mercato. Après Estupiñán, Grimaldo, Wijndal ou Tagliafico, l'OL garderait un œil attentif sur le championnat de France. Selon les informations du site spécialisé dans les rumeurs de transfert, le board lyonnais aurait coché le nom de Souleyman Doumbia. Formé au PSG, le défenseur gauche d'Angers serait visiblement sur le départ à un an de la fin de son contrat. Bénéficiant d'un prix plus attractif (estimé à trois millions d'euros sur Transfermarkt), l'Ivoirien de 25 ans a disputé 55 matches lors de ses deux dernières saisons avec le club angevin. Son profil polyvalent et sa capacité à évoluer dans plusieurs dispositifs plairaient en interne.