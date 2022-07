OL : Jean-Michel Aulas a tenté de reprendre contact avec Juninho

Six mois après le départ de Juninho, Jean-Michel Aulas n’a toujours pas digéré. Le président lyonnais a voulu reprendre contact avec l’ancien directeur sportif, sans succès.

C’est une histoire qu’on pensait durer à jamais. Dix ans après son départ de l’OL, Juninho était de retour "chez lui", à Lyon durant l'été 2019, pour débuter une nouvelle aventure, celle de directeur sportif. En misant sur l’une des idoles de Gerland, Jean-Michel Aulas avait aussi voulu s’acheter une paix sociale après des dernières années compliquées sous le règne de Bruno Genesio. Finalement, un peu comme ce qu’il s’était déjà passé avec Juninho le joueur, l’aventure ne s’est pas finie comme elle aurait dû. Le Brésilien a claqué la porte en plein milieu de la saison dernière, six mois avant la fin officielle de son contrat.

Depuis, les relations semblent rompues entre le club et son ancien joueur, qui n’a pas été présent au "Match des Héros" pour les célébrations du 1er titre pour des raisons de calendrier même si le mal semble plus profond. Six mois après le départ de Juninho, Aulas n’a pas totalement digéré. "C’est comme un enfant qui vous quitte, a déclaré peiné le président lyonnais dans Le Progrès. J’ai tout fait, j’ai essayé de reprendre contact, pour Noël, pour le jour de l’an, pour son anniversaire. Mais il ne répond pas."

Tout aurait pu être différent avec Houiller

Juninho était pourtant bien présent il y a deux semaines du côté de Lyon mais la blessure et la fracture semblent encore trop fraîche et intense. Le temps fera certainement les choses mais il faut dire que le président Aulas s’est fendu de quelques sorties médiatiques où il n’a pas hésité à pointer du doigt le travail de son ancien directeur sportif notamment sur les départs d’Amine Gouiri ou Melvin Bard vers l’OGC Nice. "En ce qui concerne Gouiri et Bard, ils ont été cédés par le directeur sportif de l’époque, avait-il déclaré en mars au moment de la première arrivée de Tetê. Peut-être que c’est un mauvais choix mais il l’a fait en toute connaissance de cause."

Entre un père et son fils, les relations se retrouvent parfois tendues et Jean-Michel Aulas regrette que personne n’ait été là pour faire le tampon. Disparu en décembre 2020, Gérard Houiller avait ce rôle, lui qui était conseillé du président. Avec l’ancien coach lyonnais, Juninho serait peut-être encore là ou aurait au moins terminé son rôle à la fin de la saison, c’est du moins ce que pense le patron de l’OL. "Si on a eu des ennuis qu’on n’est pas arrivé à résoudre cette année, en particulier avec Juni, ce n’est pas par hasard : Gérard n’était plus là. Il arrivait toujours à récupérer les gens."