OL : 40 millions d’euros de l’augmentation du capital pour le mercato

Jean-Michel Aulas et John Textor (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Dans un communiqué, l’OL Groupe a détaillé la répartition des 86 millions d’euros d’augmentation de capital suite à l’arrivée prochaine de John Textor. Quarante millions seront dédiés au "renforcement des équipes masculine et féminine".

A ceux qui s’attendaient voir l’OL dépenser à tout va avec l’arrivée d’un nouvel actionnaire en la personne de John Textor vont devoir passer leur tour. Depuis l’ouverture du marché des transferts, le club lyonnais l’a joué malin en se renforçant pour seulement 4,25 millions d’euros (+ un pourcentage sur une possible plus value). Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso ou encore Tetê sont bien arrivés mais Johann Lepenant représente actuellement la seule recrue avec un coût de transfert. Pourtant lors de la présentation de Textor, Jean-Michel Aulas avait bien validé l’augmentation du capital à hauteur de 86 millions d’euros, promettant un mercato actif.

Une enveloppe pour les garçons et les filles

Seulement, dans les faits, cette enveloppe ne va pas servir qu’à recruter. En effet, dans un communiqué, l’OL Groupe a détaillé la répartition de cette augmentation de capital. Presque la majorité servira "aux renforcements des équipes professionnelles masculine et féminine" à hauteur de 40M€. Le reste concernera le remboursement d’une partie du prêt engagé pour la construction de l’Arena (29M€) au sein de l’OL Vallée. Enfin, les 17 millions d’euros restants servira à "l’aménagement et à l’investissement d’infrastructures."