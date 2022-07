FBBP01 - OL (2-4) : le but d'Irvyn Lomani, un petit événement

Irvyn Lomami s'est signalé samedi contre le FBBP01 en inscrivant le 4e but de l'OL. Le jeune défenseur est ainsi le plus jeune buteur de l'OL en amical depuis 2017.

Après Bradley Barcola et Castello Lukeba l'année dernière, Bourg-en-Bresse Péronnas a de nouveau subi la loi d'un jeune joueur de l'OL. Samedi contre le FBBP01, c'est Irvyn Lomami qui s'est distingué lors du succès lyonnais 4 à 2. Le défenseur a marqué le 4e but de sa formation à la 69e minute après une belle ouverture de Damien Da Silva.

Avec cette réalisation, le latéral devient le plus jeune buteur rhodanien en match amical depuis Amine Gouiri et Myziane Maolida (respectivement 17 et 18 ans à ce moment-là) contre Chapecoense en août 2017 (2-1). Lomami a lui trouvé la faille pour la première fois avec son club formateur à 18 ans et 191 jours.

Lomami plutôt en vue, malgré une perte de balle fatale

Plus globalement, le droitier a livré une prestation plutôt positive, même s'il perd le ballon sur le premier but burgien. Pour le reste, il a été en vue, lui qui a signé un premier contrat professionnel au mois de juin. "C'est super pour lui. Il était très heureux", a commenté son entraîneur Peter Bosz après la partie.