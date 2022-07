OL - Ligue 1 : une 34e saison consécutive dans l'élite, seul Paris fait mieux

L'Olympique lyonnais va entamer sa 34e saison consécutive en Ligue 1. Seul le Paris-Saint-Germain fait mieux dans l'élite du football français.

Pendant que Jean-Michel Aulas vit sa 35e année à la tête de l'Olympique lyonnais, le club rhodanien se prépare à démarrer, dans moins d'un mois, une 34e saison consécutive au plus haut niveau du football professionnel en France. De là à voir une corrélation entre le règne du président lyonnais et la longévité de l'OL en Ligue 1, c'est fort probable. Quand Aulas a pris les commandes de Lyon en 1987, le club semblait condamné à s'installer durablement en deuxième division. En seulement deux ans, l'homme d'affaires a ramené l'OL dans l'élite, et n'a plus jamais quitté la première division. À l'aube d'une 34e saison d'affilée en Ligue 1 pour la formation lyonnaise, le site officiel du championnat de France a dressé le bilan des clubs engagés au départ de l'exercice 2022-2023.

Une 64e saison en Ligue 1 pour l'OL

C'est simple, seul le Paris-Saint-Germain, avec 49 saisons consécutives en Ligue 1, fait mieux que l'Olympique lyonnais qui devance Rennes (29 saisons), Marseille (27) et Lille (23). Et si l'on se penche sur le nombre total de saisons en Ligue 1, l'OL est encore une fois sur le podium. En effet, comme Monaco et Nice, l'écurie basée dans le Rhône va prendre part pour la 64e fois de son histoire à une saison dans l'élite du foot français. Dans ce classement, les Lyonnais voient les Marseillais (73 saisons au total) et le Stade Rennais (66) leur passer devant. À noter que Bordeaux et Saint-Étienne, tous deux relégués, n'ont pas été pris en compte au moment de faire les comptes.