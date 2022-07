L'OL a passé la seconde quand il le fallait contre le Dynamo Kiev (3-0)

Anthony Lopes et Castello Lukeba (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Après avoir perdu le premier match, l'OL a remis les compteurs à zéro avec une large victoire (3-0) dans le second acte. Grâce notamment à ses jeunes pousses dans le dernier quart d'heure, le club lyonnais a aussi profité de la fatigue des joueurs de Kiev pour faire la différence.

Après l’entrée de 18h, le plat de résistance à été servi sous les coups de 21h. Dans cette double confrontation entre l’OL et le Dynamo Kiev, le stade Pierre-Rajon avait fait presque le plein (4 583 spectateurs) avec l’apparition des Bad Gones et Lyon 1050 dans les tribunes. Fumigènes, chants, cette rencontre amicale n’en avait finalement que le nom. Et ça s’est vu sur le terrain. Après un premier acte plutôt gentillet sur les bords, la deuxième manche a été d’une toute autre intensité. En pleine préparation pour son 2e tour qualificatif de Ligue des champions, le Dynamo n’est pas venu à Bourgoin pour jouer les touristes.

Lukeba aime Bourgoin

Derrière leur capitaine Sydorchuk, les Ukrainiens ont mis le pied et se sont montrés accrocheurs. Pour l’OL qui n’en est qu’à sa deuxième sortie estivale, la surprise a été au rendez-vous à l’image d’un Jeff Reine-Adelaïde parfois un peu facile et souvent sanctionné par l’envie adverse. Trois jours après la première sortie dans l’Ain, Peter Bosz avait aligné un onze qui avait fier allure et qui avait des esquisses d’équipe-type en raison des différentes absences ou d’un Lucas Paqueta, ayant joué une heure dans le premier match. Comme face à Bourg Péronnas, il y a eu du bon et du moins bon dans cette partie.

Après en avoir mis quatre dans l’Ain, l’OL a retrouvé un peu de ses lacunes de la saison dernière avec une certaine inefficacité devant le but durant la première période. Sur des passes en retrait, Johann Lepenant (11e) ou Romain Faivre (29e) ont vu leur tentative s’envoler mais que dire de ce raté de Karl Toko-Ekambi (16e). Parfaitement lancé par Lacazette, le Camerounais, capitaine d’un soir, a trop voulu fixer le gardien adverse qu’il s’en est fermé l’angle et permis à Bushchan à l’arrêt. Parfois un peu trop facile avec des pertes de balle évitables à cause d’un manque de rapidité dans les transmissions, l’OL n’a pas mis été plus en danger que ça. Hormis une frayeur en début de match sur un plat du pied trop ouvert de Buiyalskyi (3e), Anthony Lopes n’a rien eu à faire pendant une heure.

Du spectacle en tribunes

Néanmoins, Peter Bosz, mécontent de certaines attitudes et positionnements, a tenté de réajuster au moment de la pause fraîcheur pour faire passer son message. Il a été entendu dès le retour des vestiaires avec l'ouverture du score, signée Castello Lukeba d'une tête sur un corner mal renvoyé. Le stade Pierre-Rajon réussit d'ailleurs plutôt bien au défenseur lyonnais qui avait transpercé les buts berjalliens il y a un an lors de l'amical contre le FBBP01. Peter Bosz avait promis de ne donner "que" 60 minutes à ses titulaires, il leur a laissé un peu de rab en changeant tout à la 67e minute. Le rythme s'en est forcément ressenti derrière avec des joueurs qui avait déjà joué une demi-heure à 18h et qui ont dû remettre la machine en route...

Mais le missile de Philippe Boueye (74e, 2-0) puis le petit piqué de Sekou Lega (77e, 3-0) ont réveillé tout le monde (74e, 3-0) avec, il faut le dire, des Ukrainiens tirant la langue depuis quelques minutes. A Bourgoin, l’ambiance était bon enfant dans les tribunes à l’image du challenge de la mi-temps où les supporters de l’OL ont poussé pour voir la défaite d’une équipe habillée en vert mais sur le terrain, ce fut une toute autre histoire pendant une heure. Bosz voulait de l’adversité, il a été servi et pourra très certainement en tirer quelques indications. Comme celle d'avoir une jeunesse qui en veut.