OL : Karl Toko-Ekambi nommé pour le titre de "joueur africain de l’année"

Toko-Ekambi (Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)

Auteur d’une saison pleine individuellement, Karl Toko-Ekambi est nommé pour le titre de "joueur africain de l’année". L’attaquant de l’OL a notamment terminé 3e de la CAN 2022 avec le Cameroun.

Il y a eu l’épisode du doigt sur la bouche à l’attention des supporters de l’OL contre Montpellier mais Karl Toko-Ekambi reste l’une des rares satisfactions lyonnaises de la saison dernière. Individuellement, l’ailier lyonnais a réalisé sa meilleure saison statistique en championnat avec 12 buts et cinq passes en 30 rencontres. A ces belles performances s’est ajoutée une troisième place lors de la Coupe d’Afrique des Nations avec le Cameroun. Une fois encore, Toko-Ekambi y a apporté sa pierre à l’édifice avec cinq buts inscrits dans la compétition mais c’est bien son but au bout de la prolongation du barrage pour le Mondial contre l’Algérie qui reste dans les mémoires camerounaise. Avec cette réalisation, les Lions Indomptables disputeront la Coupe du monde au Qatar.

18 buts avec l'OL pour Toko-Ekambi

A son avantage durant cette saison, Karl Toko-Ekambi fait donc logiquement partie des dix derniers noms retenus par la CAF pour le titre de "joueur africain de l’année". L’attaquant de l’OL est en compétition avec Sadio Mané, Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy, vainqueurs de la CAN avec le Sénégal. Les autres nommés sont Riyad Mahrez, tenant du titre, Vincent Aboubakar, Sébastien Haller, Achraf Hakimi, Naby Keita et Mohamed Salah. Le vainqueur sera connu le 21 juillet prochain à Rabat.