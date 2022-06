En arrachant Sadio Mané pour "seulement" 35 millions d’euros, le Bayern Munich a réussi un énième bon coup sur le marché des transferts. L’ancien club de Corentin Tolisso s’est déjà bien renforcé depuis le début de l’intersaison et l’arrivée de l’ancien de Liverpool va apporter encore un peu plus de talent offensif à une formation qui n’en manquait déjà pas. Ayant signé jusqu’en 2025 avec le Bayern, Sadio Mané a choisi de porter le numéro 17 sur la tunique bavarois, un flocage qui a été la propriété de Jérôme Boateng jusqu’à son départ l’année dernière.

Mis au courant du choix de Mané, le défenseur de l’OL a tenu à prévenir le Sénégalais : il devrait faire perdurer le succès de ce numéro. "Bon choix Sadio ! J’espère que cela t’apportera du succès. Prends soin de l’héritage", a écrit l’Allemand sur ses réseaux. En dix saisons sous le maillot du Bayern Munich, Jérôme Boateng a emmené plus d’une fois ce numéro 17 sur le toit de l’Allemagne et de l’Europe. Pendant une décennie, le défenseur a amassé pas moins de 25 trophées dont deux Ligue des champions avec un statut de taulier. Ce rôle de leadership, les supporters de l’OL aimeraient désormais le retrouver à Lyon la saison prochaine avec une préparation complète.

Good choice Sadio 😃 hope it brings you success - keep the legacy going. 🏆1️⃣7️⃣🙌🏽 https://t.co/94MDNmPmyZ

— Jérôme Boateng (@JeromeBoateng) June 26, 2022