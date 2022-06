OL : Alain Caveglia revient sur son "départ très difficile de Lyon" en 2000

Avant de revenir à l’OL en tant que recruteur, Alain Caveglia a connu une fin d’aventure compliquée dans le Rhône à la toute fin des années 1990. Pour " Tant qu’il y aura des Gones ", il est revenu sur cet épisode, mais également sur ses plus belles émotions à Lyon.

L’ancien capitaine de l’OL et chouchou du public de Gerland, Alain Caveglia, n’a très certainement pas connu la fin dont il rêvait à Lyon. Poussé vers la sortie alors que l’OL venait tout juste d’enrôler Sonny Anderson, celui qui est passé par Lyon entre 1996 et 2000, pour 63 buts dont 47 en championnat, regrette de ne pas avoir pu partager l’attaque lyonnaise avec la star brésilienne. "Mon départ de l’OL a été très difficile. Pour moi et toute ma famille, cela a été très compliqué. Sonny (Anderson), c’était un top joueur. Il est au-dessus de moi. Jouer avec lui, ça m’aurait fait plaisir mais c’est comme ça. C’est la vie", a livré le recruteur de l’OL sur le plateau de Tant qu’il y aura des Gones.

"L'association Caveglia - Anderson aurait été fructueuse"

Un duo qui aurait valu le détour selon Nicolas Puydebois. "Je pense que l’association Caveglia – Anderson aurait été fructueuse, a déclaré notre consultant avant de revenir sur le départ précipité de Caveglia. Les supporteurs ont fait savoir leur mécontentement, ils l’ont revendiqué. Alain (Caveglia) a laissé un vide énorme. Il avait gagné une place immense dans le coeur des supporteurs par ses performances et par les émotions qu’il transmettait sur la pelouse."



"Mon jubilé, c’était le match contre Troyes", en plaisante encore l’ex-directeur sportif de Caen en référence à la grève des supporteurs rhodaniens quand celui-ci était relégué sur le banc, un mois avant son départ de l’OL. Mais des bons souvenirs, Alain Caveglia en a vécus un paquet entre Rhône et Saône. "Il y a le match retour à Bruges (en Coupe UEFA) quand je marque trois buts. C’est mon seul triplé d’ailleurs. Mais surtout le match retour de Coupe d’Europe contre Bologne à domicile. Même si nous sommes éliminés, c’était magique. La plus belle ambiance que j’ai vécue à Gerland", s’est remémoré Caveglia pour TKYDG. Un souvenir partagé par Nicolas Puydebois, présent dans les travées de Gerland ce jour-là : "Ça se vaut avec le premier titre de champion de France. Mais c’est la première vraie grosse ambiance que j’ai moi aussi pu vivre à Gerland. Du début à la fin, il y avait un vrai enjeu."