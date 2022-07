OL - Dynamo Kiev : déjà cinq matchs amicaux pour le club ukrainien

L’OL affronte ce mardi (18h et 21h) le Dynamo Kiev pour son deuxième et troisième match amical. Pour le club ukrainien, la préparation estivale est bien plus avancée avec un tour qualificatif pour la Ligue des champions en ligne de mire.

Sous les coups de 18h, le caractère symbolique de la rencontre amicale entre l’OL et le Dynamo Kiev à Bourgoin ne doit pas faire oublier le minimum d’importance qu’a cette double confrontation. Ayant repris le chemin de l’entraînement depuis une semaine, le club lyonnais cherchera à monter en puissance avec un temps de jeu bien plus conséquent pour certains joueurs comme Alexandre Lacazette. Le but pour Peter Bosz est d’offrir une heure de jeu aux plus expérimentés avant un départ vers la Belgique puis un stage aux Pays-Bas. Du côté du club ukrainien, la préparation est à un stade bien plus avancé.

Des internationaux de retour récemment

Obligé de fuir le pays, le Dynamo Kiev sillonne l’Europe pour continuer à garder le rythme car un obstacle de taille se présente d’ici quelques jours. A la différence de l’OL, les hommes de Mircea Lucescu vont disputer un 2e tour qualificatif pour la Ligue des champions contre Fenerbahçe. L’objectif est donc d’arriver fin prêt pour le 20 juillet. Dans ce sens, le Dynamo a déjà disputé cinq matchs amicaux depuis la fin, tous contre des clubs suisses. Le bilan est plutôt positif avec une seule défaite contre Lausanne. Malgré tout, la parenthèse internationale en juin a quelque peu bouleversé la préparation de Lucescu qui se retrouve au final comme Peter Bosz. L’entraîneur roumain ne peut compter sur son effectif complet avec le retour des internationaux que depuis une semaine et demi. Des renforts qui ont fait du bien avec deux victoires et un nul depuis le 1er juillet.