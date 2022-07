Mercato : Lamine Gassama (ex-OL) rebondit en D2 suisse

A 32 ans, Lamine Gassama a choisi de rejoindre le Stade Lausanne en D2 suisse. Le latéral, formé à l’OL, évoluait depuis mars en Espagne, après quelques mois sans club.

Après la France, la Turquie et l’Espagne, Lamine Gassama poursuit son tour d’Europe avec la Suisse. Le latéral droit vient de s’engager avec le Stade Lausanne Ouchy qui évolue en deuxième division helvète. Si la durée de son contrat n’a pas été dévoilée, Gassama viendra apporter son expérience à un club qui a terminé à la 7e place (sur 10) du dernier exercice.

"Mes premiers objectifs seront de bien m’intégrer au groupe et de me mettre rapidement à la disposition de l’équipe. En tant que compétiteur, mon but sera de jouer et de gagner le plus de rencontres possibles afin de viser le haut du classement, a déclaré l’ancien Lyonnais sur le site du club. De plus, en fonction de mes prestations et celles de l’équipe, j’espère pouvoir réintégrer la sélection sénégalaise."

Après avoir participé à la Coupe du monde 2018 avec les Lions de la Teranga, Lamine Gassama évoluait depuis mars dernier en Espagne, du côté de Sabadell. Avant cette courte parenthèse, il avait passé cinq saisons en Turquie (Alanyaspor, Götztepe) suite à son départ de Lorient en 2016. C’est sous le maillot du club breton qu’il avait goûté avec régularité à la Ligue 1 après avoir fait ses débuts avec l’OL en 2008.