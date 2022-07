Sara Däbritz (Allemagne) face à Signe Bruun (Danemark) lors de l’Euro 2022 (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)

Deuxième journée pour le Groupe B avec un choc (21h) entre l’Espagne et l’Allemagne de Sara Däbritz. En jeu, la première place au classement et pourquoi pas une qualification.

Avant la France et l’Angleterre, l’Allemagne avait aussi ouvert les vannes lors de son premier match contre le Danemark avec un large succès (4-0). Cette victoire probante, les coéquipières de Sara Däbritz vont devoir la confirmer face à un tout autre adversaire, ce mardi. A 21h, les Allemandes croiseront le fer contre l’Espagne, autre grande nation favorite au titre final malgré la blessure d’Alexia Putellas. Entre les Espagnoles et la Maanschaft, la première place du groupe B est en jeu avec la possibilité de faire un grand pas vers la qualification.

En cas de victoire, l’une des deux équipes pourrait même valider son billet pour les phases finales suivant le résultat entre le Danemark et la Finlande un peu plus tôt (18h). Défaites lors du premier match, Signe Bruun, qui sera une nouvelle fois titulaire, et les Danoises doivent se ressaisir si elles veulent toujours y croire. Même constat pour l’autre nation scandinave qui avait créé la surprise en ouvrant le score contre l’Espagne il y a quelques jours.