Sara Däbritz (Allemagne) face à Signe Bruun (Danemark) lors de l’Euro 2022 (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)

Pour son entrée en lice dans l'Euro, l'Allemagne a largement battu le Danemark vendredi (4-0). Les Lyonnaises Sara Däbritz et Signe Bruun étaient titulaires.

En attendant l'équipe de France dimanche soir, l'Allemagne et le Danemark ont débuté vendredi leur Euro. Les deux adversaires de la poule B croisaient le fer, et cet affrontement a largement tourné à l'avantage des Allemandes. Les coéquipières de Sara Däbritz ont trouvé la faille 4 fois au total, par Lina Magull en première période (21e), puis à 3 reprises après la pause grâce à Lea Schüller (57e), Lena Lattwein (78e) et Alexandre Popp (86e).

55 minutes pour Bruun, 61 pour Däbritz

Les partenaires de Signe Bruun, elle aussi titulaire, ont subi la domination de leur opposant, avec un plus un carton rouge récolté dans le temps additionnel (90e+4).

Pour son prochain rendez-vous, l'Allemagne défiera l'Espagne mardi à 21h, 3 heures après la rencontre entre le Danemark et la Finlande (18h). Pour l'heure, les Allemandes sont en tête du groupe, devant les Espagnoles. Les Danoises ferment la marche derrière les Finlandaises.