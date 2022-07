OL - Dynamo Kiev : un onze séduisant pour le deuxième match

Après la défaite inaugurale lors de la première opposition (1-3), l'Olympique lyonnais retrouve le Dynamo Kiev pour une deuxième confrontation dans la même soirée. Comme prévu, Peter Bosz fait confiance à une équipe plus experimentée.

Après la jeunesse, place à un groupe plus experimenté. Comme annoncé par Peter Bosz, qui n'a rien caché de sa stratégie estivale, la seconde rencontre de la soirée contre le Dynamo Kiev devait laisser la place à des hommes plus habitués au haut niveau. Les actes ont suivi les paroles puisque Castello Lukeba est associé à Thiago Mendes, dans l'axe de la défense rhodanienne, pour cette deuxième manche face une formation ukrainienne sortie vainqueure de la première (1-3). Sur les flancs gauche et droit de la défense de l'OL, on retrouve respectivement Henrique et Malo Gusto.

Dans l'entrejeu lyonnais, la recrue Johann Lepenant, convaincante face à Bourg-Péronnas, est associé à Jeff Reine-Adelaïde et Romain Faivre, qui devrait évoluer un peu plus haut que ses deux compères. Devant, Alexandre Lacazette, Tetê et Karl Toko-Ekambi, capitaine d'un soir, vont tenter d'être plus adroits que leurs coéquipiers du premier match. Anthony Lopes protège les buts lyonnais.

Le onze de départ de l'OL : Lopes - Gusto, Lukeba, Mendes, Henrique- Lepenant, Faivre, Reine- Adelaïde- Tetê, Lacazette, Toko-Ekambi (C)