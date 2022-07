OL - Euro 2022 : Däbritz qualifiée pour les quarts, Bruun toujours en vie

Sara Däbritz avec le maillot de l’Allemagne (Photo by Oli SCARFF / AFP)

Assurée de finir première, l'Allemagne de Sara Däbritz a entériné sa qualification pour les quarts de finale contre l'Espagne. Un peu plus tôt, la sélection danoise emmenée par Signe Bruun s'est imposée contre la Finlande pour rester en vie dans cet Euro.

À l'Euro, la première place du Groupe B se jouait ce mardi entre l'Allemagne et l'Espagne. Forte de son premier succès acquis contre le Danemark (4-0), la Manschaft a confirmé contre des Espagnoles (2-0) privées de leur meilleure joueuse, Alexia Putellas, blessée. Avec cette victoire devant près de 16 000 spectateurs, Sara Däbritz et ses compatriotes ont validé leur qualification pour les quarts de finale.

Le Danemark de Bruun est toujours en vie

Mieux, elles sont assurées de finir premières de leur groupe, et pourront aborder la troisième et dernière journée de poule, contre la Finlande samedi, sans aucune pression. Titulaire, la milieu de terrain lyonnaise a bénéficié de 72 minutes de jeu, avant de sortir se reposer. En début de soirée, le Danemark de Signe Bruun s'était imposé sur la plus petite des marches (1-0) contre la Finlande dans l'autre match du groupe. La Lyonnaise de 24 ans, prêtée à Manchester United durant la deuxième partie de saison, a régulé l'entrejeu danois pendant une bonne heure. Toujours en vie, les Danoises devront forcément s'imposer contre l'Espagne, samedi, pour rêver d'un destin similaire aux Allemandes.