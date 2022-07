OL : départ vendredi pour la Belgique pour affronter Anderlecht

Romain Faivre et ses coéquipiers de l’OL / (Crédit : Romane Thevenot)

Après trois matchs amicaux dans la région rhônalpine, l’OL va mettre le cap vers la Belgique. Les hommes de Peter Bosz vont prendre la route de Bruxelles vendredi, avant deux matchs contre Anderlecht, samedi.

La tournée rhonalpine du côté de Bourg-en-Bresse et Bourgoin a pris fin mardi soir au moment du coup de sifflet final et de la victoire (3-0) de l’OL dans le deuxième match contre le Dynamo Kiev. Désormais, c’est une tournée dans le Benelux qui se profile avec en point d’orgue un stage de préparation d’une semaine du côté des Pays-Bas et de la région d’Eindhoven. Avant de mettre le cap vers la contrée de Peter Bosz, les Lyonnais vont faire une escale en Belgique avec une double confrontation contre Anderlecht, samedi.

Deux matchs contre Anderlecht samedi

Profitant de deux jours de repos après les deux amicaux contre le Dynamo Kiev, les joueurs de l’OL vont rejoindre le "plat pays" vendredi. Ils joueront ensuite un premier match à huis clos contre Anderlecht à 15h le samedi avant d’affronter une nouvelle fois les Mauves à 20h. Pour ces deux oppositions, Peter Bosz a assuré, mardi à Bourgoin, vouloir "donner 75 minutes à ses joueurs afin de monter en puissance."