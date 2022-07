OL - Mercato : Nicolas Tagliafico s’engage jusqu’en 2025

Arrivé vendredi matin à Lyon, Nicolas Tagliafico a passé sans encombre la visite médicale. A 29 ans, le latéral gauche s’est engagé jusqu’en 2025 avec l’OL, ce samedi.

Après un premier dossier qui a fini en eau de boudin et un deuxième qui a pris un peu plus de temps que prévu à se concrétiser, Peter Bosz et la direction lyonnaise peuvent enfin souffler. Le latéral gauche tant recherché est enfin arrivé et ne peut plus faire marche arrière. En posant avec le maillot de l’OL ce samedi après une attente liée à l'administratif, Nicolas Tagliafico a officiellement mis fin à la recherche de l’arrière gauche que Bruno Cheyrou et Peter Bosz avaient érigé comme une priorité. Ayant atterri à Lyon vendredi matin, Tagliafico a passé la traditionnelle visite médicale du côté de Paul Santy avant de rejoindre Décines pour y apposer sa signature sur le contrat offert par l’OL. Il a ensuite pris la direction des Pays-Bas pour retrouver ses nouveaux coéquipiers.

Trois titres de champion avec l'Ajax

Contre un chèque de 4,2 millions d’euros, l’Ajax Amsterdam a accepté de laisser partir l’Argentin qui s’est engagé pour une durée de trois saisons entre Rhône et Saône. Au sein du club néerlandais qu’il avait rejoint en janvier 2018, Nicolas Tagliafico, apprécié des supporters bataves, a remporté trois titres de champion mais aussi ses galons d’international (40 sélections) après une petite cape en 2017. A 29 ans, le latéral reste sur un dernier exercice compliqué mais a à coeur de montrer qu’il peut se rapprocher du niveau qui était le sien lors de l’épopée amstellodamoise en Ligue des champions en 2019. L’OL et ses supporters ne demandent que ça.