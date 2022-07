OL - Mercato : Tagliafico a "ce caractère argentin" dans son jeu

Nicolas Tagliafico avec l’Ajax Amsterdam (Photo by Olaf Kraak / ANP / AFP) / Netherlands OUT

Entre l’OL et Nicolas Tagliafico, l’heure serait à l’ultimatum. A 29 ans, l’Argentin de l’Ajax Amsterdam représente le latéral gauche tant attendu à Lyon et doit donner sa réponse avant le week-end . Malgré une saison dernière compliquée, Tagliafico présente des arguments.

A l'OL, le dossier Tyrell Malacia a servi de leçon, à se méfier et tant que rien ne sera signé, ne pas crier victoire est le maitre mot. Entre le club lyonnais et Nicolas Tagliafico, le jeu de séduction dure depuis quelques semaines, sans qu’une issue heureuse ne soit trouvée. Face aux discussions traînant en longueur, l’OL aurait fixé un ultimatum au joueur pour prendre sa décision. Les supporters de l’OL ont appris à ne jurer de rien, pourtant, Tagliafico représente bien le fameux latéral gauche tant souhaité par la direction lyonnaise depuis l’échec Malacia. Sur les bords du Rhône, l’arrivée d’un international argentin ne déclenche cependant pas les passions, la faute à un profil, sur le papier, presque à l’opposé de celui du nouveau latéral de Manchester United. Pourtant, Nicolas Tagliafico possède des arguments qui pourraient correspondre au jeu de l’OL et bien loin des clichés de ces derniers jours.

"A l'aise dans une équipe de possession"

La saison dernière, le poste de latéral gauche a été occupé par Emerson puis Henrique en fin de saison. Dans cet exercice, les deux joueurs n’ont pas démérité mais n’ont pas excellé notamment le champion d’Europe avec l’Italie dont on était à même d’en attendre plus. En faisant de Nicolas Tagliafico la nouvelle priorité, certains supporters estiment que l’OL se place de nouveau sur un joueur assez neutre notamment offensivement. Pourtant à Amsterdam, l’apport de l’autre côté du terrain est plutôt mis en avant même si le défenseur n’est pas considéré comme un contre-attaquant à part entière. "C’est un arrière gauche assez offensif qui n’est pas embêté avec le ballon, décrit Tom Röfekamp, journaliste néerlandais pour Voetbalzone. Durant ses premières saisons, il n’était pas surprenant de le voir remonter avec le ballon au pied et tenter des percées. Il est très à l’aide dans une équipe de possession." Avec 22 passes en 167 matchs, le natif de Rafael Calzada n’a pas des statistiques à faire se lever de sa chaise mais hormis sa dernière saison, l’Argentin tournait à 3-4 passes par saison, agrémentées de 2-3 buts. Ce n’est pas le Marcelo de la grande époque madrilène mais aux Pays-Bas, on note "un latéral qui monte à bon escient."

Dans le jeu de possession ou de transition rapide voulu par Peter Bosz, Nicolas Tagliafico semble être le pendant logique à un Malo Gusto, bien plus entreprenant. Il faudra certes varier les plaisirs pour contrarier les équipes adverses mais l’ancien de l’Atletico Independiente, qui a déjà dépanné dans l’axe à l’Ajax, peut apporter une certaine assise collective. Et ainsi de pourquoi pas passer à trois en phase offensive comme pouvait le faire le Barça à une époque avec Eric Abidal plus défensif pour compenser les montées de Dani Alves. L’OL n’est pas le club catalan mais, dans l’exercice de possession souhaité, peut se rapprocher de ce système avec un latéral à la mentalité très sud-américaine, très argentine. "A l’Ajax, Tagliafico est adoré des supporters car c’est un lâche-rien, qui n’hésite pas à aller au contact, poursuit le journaliste batave. Et ils le "détestent" dans le même temps car cette "grinta" est parfois incontrôlée ce qui lui a valu beaucoup de jaunes (38 en 4 ans)."

Une régression avant toute psychologique ?

Peut-on vraiment reprocher à un joueur d’en mettre trop alors que le manque de caractère a été pointé du doigt à de nombreuses reprises à Lyon la saison dernière ? S’il débarque en Ligue 1, Nicolas Tagliafico devra malgré tout travailler sur cet aspect du jeu, la sévérité des arbitres français n’étant plus à démontrer dans le championnat. Que ce soit à Lyon ou à Amsterdam, les réticences proviennent finalement surtout sur la question de quel joueur débarquerait entre Rhône et Saône. En jouant la montre, le latéral n'a pas marqué de points dans l'esprits des fans de l'OL, encore échaudés par l'affaire Malacia. Le Parc OL verra-t-il donc le joueur qui a participé à la fantastique épopée européenne de l’Ajax en 2019 ou, à Lyon faute de "mieux", continuera-t-il sur sa lancée de la saison dernière avec seulement 22 matchs d’Eredivisie et à peine plus de 920 minutes ?

Chez les Bataves, on pointe avant tout l’émergence de Jurriën Timber dans l’axe pour expliquer ce coup de moins bien chez un joueur pisté par les plus grands d’Europe en 2019. "Il a été un titulaire indiscutable pendant environ 3 saisons et demie, mais l'année dernière s'est avérée plus difficile pour lui. La montée soudaine de Jurriën Timber a incité Ten Hag à déplacer Daley Blind au poste d'arrière gauche, créant ainsi une défense centrale composée de Timber et Lisandro Martínez." Avec un Blind pourtant pas réputé pour être entreprenant sur son côté, Tagliafico n'a pas trouvé la ressource pour inverser la tendance. Seule la blessure de Martinez en fin de saison lui a permis de connaitre cinq de ses huit titularisations en championnat lors du dernier exercice.

Quand l’OL a besoin de garanties pour ce poste, Henrique étant actuellement le seul gaucher de métier pour ce poste, miser sur un joueur remplaçant peut s’avérer être risqué. Mais à Amsterdam, ce pari à 4 millions d’euros a de quoi être plus gagnant qu'autre chose. Relégué sur le banc et bloqué par Marc Overmars pour rejoindre le Barça en prêt durant l’hiver dernier, Nicolas Tagliafico aurait avant tout marqué le coup psychologiquement. En retrouvant une place de titulaire et en enchaînant les rencontres, le vainqueur de la Copa America avec l'Albiceleste retrouverait du même coup un niveau qui ferait les affaires lyonnaises. C’est ce qu’on croit en terres oranges et ce qu’espérerait aussi la direction lyonnaise, si elle parvient à mettre la main sur le latéral gauche de l’Ajax qui doit rendre sa décision dans les prochaines 48h.