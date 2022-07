L’OL, dixième club le plus titré en Europe au 21e siècle

Malgré une disette d’une décennie, l’OL reste l’un des clubs européens les plus titrés depuis 21 ans. Avec 17 trophées, le club lyonnais occupe la 10e place.

Sur les réseaux sociaux, il est courant de voir certains supporters lyonnais perdre patience et faire le décompte des jours passés depuis le dernier trophée remporté par l’OL. C’était le 28 juillet 2012 lors du Trophée des Champions remporté face à Montpellier du côté de New-York. Voilà presque dix ans jour pour jour que le club lyonnais n’a plus soulevé la moindre coupe quand le PSG s’est offert une domination nationale. L’occasion s’est pourtant présentée avec deux finales de Coupe de la Ligue perdues en 2014 et 2020, et deux Trophées des Champions en 2015 et 2016.

L'OL à égalité avec Liverpool

Néanmoins, entre 2001 et 2012, l’OL a pratiquement tout raflé sur son passage, ce qui en fait toujours l’un des clubs les plus titrés d’Europe au 21e siècle. Grâce à ses sept titres de suite notamment, le club cher à Jean-Michel Aulas a récolté 17 trophées depuis vingt-un ans. Un palmarès à faire jalouser certains des concurrents de Ligue 1 et qui place l’OL à la 10e place de ce classement concernant les cinq grands championnats européens. Les Lyonnais sont à égalité avec Liverpool qui n’a certes remporté qu’un championnat mais deux Ligue des champions. Avec le PSG et la Juventus Turin, les Rouge et Bleu sont d’ailleurs les seuls à ne pas avoir soulevé la coupe aux grandes oreilles dans ce classement dominé par le Bayern Munich et ses 46 titres…