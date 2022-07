Mercato : l’OL regarderait vers Strasbourg pour la sentinelle

Paqueta et Ibrahima Sissoko (Photo by Frederick FLORIN / AFP)

Face à un dossier William Carvalho qui stagne, l’OL réfléchit à d’autres pistes. L’une d’elles mènerait vers Strasbourg et Ibrahima Sissoko.

Le poste de latéral gauche en passe d’être bouclé avec Nicolas Tagliafico même si l’exemple Tyrell Malacia a prouvé qu’il fallait toujours se méfier tant que rien n’était signé, l’OL peut maintenant se tourner vers la nouvelle priorité de Peter Bosz : le recrutement d’un numéro 6 pour pouvoir évoluer en 4-3-3. "Si on veut continuer à jouer en 4-3-3 avec un seul 6, alors oui on cherche une sentinelle, avait concédé le Néerlandais après le match contre Anderlecht. On a des joueurs dans l'effectif pour jouer à deux 6. Mais pour jouer avec un seul 6, on n'a que Johann (Lepenant). Donc oui, si on veut continuer à jouer comme cela, il faut absolument un deuxième joueur qui évolue à ce poste-là. Corentin (Tolisso) n'est pas là pour ce poste, il va jouer plus haut."

A priori, l’idée de recruter une sentinelle n’était pas forcément dans les plans lyonnais en début de mercato comme l’avait laissé sous-entendre Bruno Cheyrou au moment de lister les priorités lors de la présentation de Corentin Tolisso. La donne a changé et la cellule de recrutement s’est donc mise à la recherche d’un concurrent pour Johann Lepenant.

Sissoko formé à ce poste

Dans le dossier Houssem Aouar, le Real Betis Séville ne serait pas contre ajouter William Carvalho dans la balance et l’idée aurait de quoi séduire le board lyonnais. Seulement, la piste est pour le moment plus froide que chaude et l’OL préfère anticiper que de réagir dans l’urgence comme ce fut le cas avec Malacia. D’après L’Equipe, si le club vient à recruter en Ligue 1, une piste se dégagerait. Il s’agirait d’Ibrahima Sissoko, le milieu de terrain de Strasbourg.

Arrivée en 2018 en Alsace, le natif de Meaux est un pion essentiel du dispositif strasbourgeois depuis 4 ans (133 matchs). S’il évolue dans une position plus avancée que celle de sentinelle à la Meinau, Sissoko a été formé à ce poste. Encore jeune (24 ans), ayant une belle expérience en Ligue 1 et sous contrat jusqu’en 2024, Ibrahima Sissoko pourrait donc être une alternative à William Carvalho.