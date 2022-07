Mercato : Jason Denayer (ex-OL) en passe de rejoindre la Serie A

Ayant quitté libre l’OL cet été, Jason Denayer n’a toujours pas retrouvé de club. Ce devrait bientôt être chose faite avec un contrat de quatre ans au Torino.

Malgré trois premières saisons de bons et loyaux services, Jason Denayer est parti de l’OL dans une certaine indifférence. Entre des blessures qui ont entaché son dernier exercice et des discussions pour prolonger au point mort, le cas du défenseur belge est rapidement passé au second plan dans la saison compliquée lyonnaise. N’ayant joué que quatre rencontres lors des six derniers mois, Denayer a quitté la capitale des Gaules sans un au revoir. Libre comme l’air après la fin de son contrat avec l’OL et avec un pedigree plutôt intéressant, le défenseur était pourtant toujours sans club, un mois et demi après l’ouverture du marché des transferts.

Visite médicale jeudi ou vendredi

Aperçu à Bruxelles pour la rencontre amicale entre son ancien club et Anderlecht, Jason Denayer devrait bientôt reprendre du service. Après l’Angleterre, l’Ecosse, la Turquie et la France, le Diable Rouge (35 sélections) devrait connaitre un nouveau pays et championnat dans les prochaines heures selon Sky Sport Italia. S’il était à la recherche d’un club jouant l’Europe, Denayer va s’engager avec le Torino. Un contrat de quatre saisons l’attend de l’autre côté des Alpes où il devrait remplacer Gleison Bremer, en partance chez le voisin de la Juventus Turin.