Bousculé par Anderlecht, l’OL n’a pas tenu la baraque dans la 2e manche

Dans un match de "gala", l’OL est retombé dans certains de ses travers de la saison dernière. Rapidement mené au score par Anderlecht, les Lyonnais n’ont jamais trouvé la solution offensive pour revenir et s'inclinent (3-0).

Il n’y aura pas eu de passe de deux pour l’OL dans son escapade bruxelloise du week-end. Après la victoire des "jeunes" samedi après-mdi, la deuxième équipe n’a pas réussi à les imiter avec une défaite (3-0) au Lotto Park. Comme face au Dynamo Kiev, les joueurs lyonnais sont tombés sur une formation d’Anderlecht bien en jambes. Tellement bien qu’il ne fallait pas être en retard pour ne pas rater l’ouverture du score. Après seulement une minute de jeu, Anthony Lopes a déjà été mis à contribution en claquant une frappe lourde puis en allant chercher le ballon dans son but sur une frappe poteau rentrant de Refaelov (1re) après un corner mal renvoyé.

Le décor a été rapidement planté dans ce 5e match amical pour Peter Bosz et ses joueurs. Mis à mal dans le domaine aérien et sur coups de pied arrêtés avec deux occasions chaudes pour Hannes Delcroix (49e, 60e), l’OL a été puni une deuxième fois dans cet exercice avec le but du break de Sebastiano Esposito (61e) prenant le meilleur sur Lukeba. Dans les 75 minutes offertes par le coach néerlandais à ses "titulaires", les Lyonnais ont encore fait preuve d’une fébrilité défensive couplée à un certain attentisme offensif. Malgré la présence de Lucas Paquetà dans le onze et cette cohabitation tant attendue avec Alexandre Lacazette, le collectif lyonnais a donné l’impression d’être un peu plus déséquilibré, subissant les vagues du 3-5-2 adverse et n’ayant pas les automatismes nécessaires pour faire des différences.

L'OL bousculé par la vitesse belge

L’OL a clairement eu la possession du cuir mais la domination a été stérile. Le pressing haut voulu par Peter Bosz a été vu par certains moments avec Lukeba et Thiago Mendes n’hésitant pas à aller au duel très haut mais n’a pas été converti par des occasions franches. Alexandre Lacazette a bien obligé Hendrik Van Crombrugge à s’employer (67e) mais le gardien d’Anderlecht a passé une soirée des plus tranquilles, repoussant un piqué de Toko-Ekambi (52e). La dépense d’énergie pour les attaquants lyonnais a été là mais avec ce soupçon de frustration de ne pas réussir à se montrer plus dangereux. Quand le milieu s’était montré actif avec une projection lors des deux premières sorties, l’animation offensive a été plus statique avec des lignes souvent arrêtées comme on avait pu le regretter la saison dernière. Un axe sur lequel va devoir travailler le staff durant la semaine de stage qui se profile.