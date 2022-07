OL : 6 capitaines différents en 3 matches amicaux

Toko-Ekambi (Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)

Sur les 3 premiers matches amicaux de l'OL, 6 joueurs ont eu l'opportunité de porter le brassard de capitaine. La gestion du capitanat est une question qu'il faudra prochainement régler pour Peter Bosz.

On le remarque souvent lorsque débute la préparation, les entraîneurs font assez régulièrement vivoter le brassard de capitaine entre les joueurs de le groupe. Cela peut varier suivant les 11 proposés ou selon l'envie du coach de juger ses hommes à ce sujet. A l'OL, il semble que cela soit encore le cas cette année. Lors des 3 premiers matches amicaux (contre Bourg-en-Bresse Péronnas et le Dynamo Kiev) de l'été, 6 joueurs ont eu les honneurs du capitanat.

De Lacazette à Barcola

Nous retrouvons dans cette liste chronologiquement Alexandre Lacazette, Moussa Dembélé, Lucas Paquetá, Tino Kadewere, Karl Toko-Ekambi et enfin Bradley Barcola. Pour l'heure, cela laisse peu d'indications sur l'identité du futur leader de l'Olympique lyonnais.

Lors de sa conférence de presse de rentrée, Peter Bosz avait confié qu'il souhaitait "prendre le temps de connaitre les nouveaux joueurs" et qu’il recherche "une personnalité qui peut prendre son équipe pour aller gagner." L'an passé, la nomination de Léo Dubois, qui au fur et à mesure de ses prestations décevantes et des blessures a laissé sa place à Malo Gusto, n'avait pas été une franche réussite. Dembélé avait d'ailleurs pris le relai en fin d'exercice. Cette saison, il ne faudra pas se tromper sur ce point important pour le technicien néerlandais.