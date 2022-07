OL : les joueurs doivent "répéter une grosse intensité tous les jours"

Au micro d'OL Play, Terry Peters est revenu sur les principaux objectifs de cette semaine de stage aux Pays-Bas. Le préparateur physique lyonnais considère que les joueurs doivent être capables "d'avoir une grosse intensité tous les jours" et "pas seulement lors des matches".

Dans trois semaines, c'est déjà la reprise du championnat. Avant d'affronter Ajaccio le 5 août prochain pour le premier match de la saison, le groupe lyonnais a élu domicile depuis lundi, et ce jusqu'au dimanche 24 juillet, aux Pays-Bas pour un stage de préparation. "On va s'entraîner deux fois par jour, a confié en français Terry Peters, le préparateur physique de Lyon, au micro d'OL PLay. Le matin, la séance sera sur le terrain, celle de l'après-midi pourra être en salle. Les joueurs ont besoin de travailler tactiquement et techniquement mais aussi au niveau du comportement sur l'alimentation et la réhydratation", a ajouté celui qui est arrivé dans le Rhône il y a tout juste un an.

"Avoir une grande intensité tous les jours"

Pour sa première interview, le Batave de 35 ans est revenu sur l'une des principaux axes d'amélioration au cours de cette semaine en terres néerlandaises. "On travaille sur l'intensité. On doit être capable d'avoir une grosse intensité tous les jours, pas seulement lors de nos matches", a continué Peters pour le média de l'OL.

En ligne de mire, deux rencontres sont prévues contre Willem II (23 juillet), puis Feyenoord (24 juillet). "Les joueurs ne sont pas à 100%, d'ailleurs je ne crois pas que cela existe. Quand on croit qu'on l'est, on va moins bien s'entraîner et mettre moins d'intensité. On peut toujours s'améliorer, a-t-il estimé avant de donner quelques indications sur le programme réservé aux 32 joueurs convoqués. Il y a des jeunes qui ont besoin d'être guidés dans plusieurs domaines, et d'autres plus âgés qui souffrent davantage de la chaleur et qui récupèrent un peu moins vite", a conclu l'adjoint de Peter Bosz.