Malo Gusto et Tête (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Peter Bosz emmène dans ses valises 32 joueurs pour le stage aux Pays-Bas. Les quatre absents contre Anderlecht, Tolisso, Caqueret, Aouar et Tetê, sont du voyage.

L'OL a désormais 3 semaines pour se préparer avant la reprise du championnat. A compter de ce lundi, et ce jusqu'au dimanche 24 juillet, Peter Bosz et ses hommes seront aux Pays-Bas pour un stage avec notamment des activités dites "team building" programmées en plus des entraînements. L'entraîneur de l'Olympique lyonnais emmène avec lui 32 joueurs dont les quatre principaux absents de la double confrontation face à Anderlecht samedi : Corentin Tolisso, Maxence Caqueret, Houssem Aouar et Tetê.

Dubois est de la partie, tout comme plusieurs jeunes dont El Arouch

Aouar, tout comme certains autres éléments possiblement sur le départ (Dubois, Pollersbeck...) est bien du voyage. Rayan Cherki, revenu ce week-end, figure comme attendu dans le groupe. Florent Sanchez et Idriss Bounaas sont blessés et donc n'accompagneront pas les Rhodaniens cette semaine, tout comme les jeunes Felix, Boueye, Djime, Iala, Augarreau, Nsombi et Soumaré. En revanche, Lomami, Ozkaçar, Bonnet, Dib, El Arouch et Lega feront le déplacement.

Les 23 et 24 juillet, l'OL défiera Willem II puis Feyenoord afin de parfaire ces 7 jours par deux matches amicaux.

Le groupe pour le stage aux Pays-Bas : Lopes, Bonnevie, Pollersbeck, Riou - Boateng, Da Silva, Diomande, Dubois, Gusto, Henrique, Lomami, Lukeba, Ozkaçar, Thiago Mendes - Aouar, Bonnet, Caqueret, Dib, El Arouch, Lepenant, Paquetá, Reine-Adelaïde, Tolisso - Barcola, Cherki, Dembélé, Faivre, Kadewere, Lacazette, Lega, Tetê, Toko-Ekambi