OL - Mercato : Léo Dubois se rapprocherait de la Turquie

Léo Dubois en Ligue Europa (Photo by MIGUEL RIOPA / AFP)

Annoncé sur le départ à l’OL, Léo Dubois pourrait bien connaitre sa première expérience à l’étranger. Le club lyonnais et Galatasaray seraient proches d’un accord à 3M€ pour le transfert du latéral.

Bruno Cheyrou avait vendu la mèche le jour de la présentation de Corentin Tolisso et les matchs amicaux ont validé ses propos. Dans la hiérarchie du latéral droit à l’OL, Malo Gusto est désormais le titulaire de Peter Bosz face à Léo Dubois. L’international français est donc cantonné à jouer un rôle de remplaçant cette saison à moins de trouver une porte de sortie en vue de la Coupe du monde 2022. Evoluant à gauche depuis le début de la préparation, Dubois a été annoncé du côté de l’Italie (Fiorentina) ou de l’Angleterre (Fulham) depuis le début du mercato mais il devrait prendre la direction de la Turquie.

Un départ entre 2,5 et 3M€

Après s’être montré gourmand pour son latéral, l’OL aurait revu ses prétentions à la baisse et Galatasaray devrait sauter sur l'occasion D’après la presse turque et Foot Mercato, les deux clubs seraient tombés d’accord sur un transfert de Léo Dubois vers Istanbul contre un chèque de l’ordre de trois millions d’euros. Loin des dix millions demandés au départ par les septuples champions de France. En tout cas, il ne manquerait plus que la signature des trois parties concernées pour faire de Léo Dubois le premier départ de l’OL cet été.