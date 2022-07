Damaris Egurrola et Daniëlle van de Donk avec les Pays-Bas contre le Portugal (Photo by Oli SCARFF / AFP).

En tête de leur groupe, les Pays-Bas ne sont pas encore assurés d’être qualifiés. Face à la Suisse, Daniëlle van de Donk est titulaire.

Les Pays-Bas seront-ils les prochains adversaires de l’équipe de France en quarts de finale ? Il est encore trop tôt pour le dire et il se pourrait que la sélection néerlandaise ne voit pas du tout la phase finale en cas de défaite contre la Suisse. Avant de penser au quart, il y a donc une qualification à aller chercher, ce dimanche (18h) à Sheffield. Pour ce dernier match de poule, Daniëlle van de Donk enchaîne une troisième titularisation de suite sur le côté droit de l’attaque des Oranje.

Damaris n'enchaîne pas

Prenant de plus en plus de rythme, la Lyonnaise a inscrit un très joli but lors du match contre le Portugal et monte en régime. Une montée en puissance, Damaris Egurrola aurait certainement voulu en connaitre une également contre la Suisse. Titulaire au match précédent, la milieu de l’OL avait rayonné au point d’inscrire un but et d’être élue meilleure joueuse de la rencontre. Malheureusement, l’ancienne d’Everton va prendre place sur le banc au coup d’envoi de ce match crucial pour les Pays-Bas, tenants du titre dans la compétition.