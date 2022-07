OL : Augarreau rejoint El Arouch, Lomami, Lega et Boueye

En offrant la victoire à l’OL lors du premier match contre Anderlecht, Sofiane Augarreau a inscrit son premier but avec les pros. Il rejoint d’autres pensionnaires de l’Académie buteurs pour la première fois dans cette préparation.

La statistique a de quoi mettre en joie Jean-Michel Aulas ou encore Jean-François Vuillez, le directeur du centre de formation de l’OL. En cinq matchs amicaux, les purs produits de la formation lyonnaise se montrent à leur avantage. Cela ne veut pas dire que tous seront des membres assidus de l’effectif de Peter Bosz la saison prochaine mais la relève a au moins le mérite de se donner à fond dans cette préparation estivale. Samedi après-midi, ce fut au tour de Sofiane Augarreau de se mettre en évidence. L’air belge semble avoir donné un supplément d’âme au milieu, prêté sans succès la saison dernière en D2 belge.

Deux ruptures des ligaments en deux ans

D’une frappe sèche du gauche, il a trompé le gardien adverse et offert une belle victoire à l’OL. Ce but est tout sauf anodin pour Augarreau qui n’a pas été épargné ces dernières saisons. Victime de deux ruptures des ligaments croisés, le milieu (21 ans) a vu sa progression freinée et a donc attendu le 16 juillet 2022 pour inscrire son premier but avec les professionnels. Il rejoint Irvyn Lomami, buteur contre le FBBP01, Mohamed El Arouch, Sekou Lega et Philippe Boueye, tous buteurs contre Kiev et qui ont signé leur première réalisation professionnelle cet été.