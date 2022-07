Depuis le début de la préparation, la jeunesse de l’OL profite des minutes que lui donne Peter Bosz. Si le chemin est encore long, les joueurs de l’Académie montrent de belles promesses.

S’il y a bien une chose sur laquelle Peter Bosz ne peut pas être critiqué est bien son appétence pour la jeunesse de l’OL. Depuis son arrivée au club à l’été dernier, le coach néerlandais suit avec attention l’évolution des joueurs formés au club au point de leur donner les clés du camion à l’image de Castello Lukeba et Malo Gusto. Ce n’est pas la préparation estivale qui montre le contraire avec un groupe élargi et des minutes données aux jeunes dans les double-confrontations. Que ce soit contre le Dynamo Kiev ou Anderlecht, les jeunes ont plutôt répondu présents.

"Les plus expérimentés nous aident sur le terrain, ils nous donnent des conseils. On essaye de reproduire ici ce qu’on faisait avec la National 2 la saison dernière, a avoué sur le site du club Noam Bonnet après la première rencontre contre le club belge. On essaye de faire au mieux, ça se concrétise par de jolis buts donc on est content. On sait jouer ensemble, on se connait parfaitement."

Depuis le début de la préparation, neuf des dix buteurs de l’OL sont issus de l’Académie. Samedi, Rayan Cherki et Sofiane Augarreau se sont ajoutés à la liste. Seul Moussa Dembélé, buteur sur une passe de Bonnet contre Anderlecht, n’a pas été formé au sein de la pépinière lyonnaise. A Lyon, la formation a toujours été une fierté pour les supporters lyonnais et ce ne sont pas les prestations estivales des coéquipiers de Mohamed El Arouch qui vont faire baisser les attentes sur ces jeunes.