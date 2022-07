OL : la folle série de Moussa Dembélé

Moussa Dembélé (Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)

En trouvant le chemin des filets lors du premier match contre Anderlecht, Moussa Dembélé poursuit sa série. L’attaquant de l’OL en est désormais à neuf matchs de suite en marquant au moins un but.

Avec Houssem Aouar et Lucas Paquetà, il fait partie des dossiers chauds de l’été lyonnais dans le sens des départs même s'il y a finalement peu d’échos quand à sa situation. Donnant l’impression d’être cantonné à un rôle de remplaçant avec l’arrivée d’Alexandre Lacazette, Moussa Dembélé fait malgré tout preuve de professionnalisme depuis le début de la préparation. Malade pour les rencontres contre le Dynamo Kiev à Bourgoin, l’attaquant français était bien de retour contre Anderlecht. Comme lors de la seconde mi-temps face à Bourg Péronnas, Dembélé a joué 75 minutes avec les "jeunes" et comme face au club bressan, il a trouvé le chemin des filets.

20 buts en 2022

Unique buteur lyonnais à ne pas être issu de l’Académie dans cette préparation estivale, l’ancien buteur du Celtic Glasgow attaque cette nouvelle saison sur le même rythme qu’il avait terminé la dernière. A savoir avec au moins un but par match. En trompant le gardien d’Anderlecht, Dembélé poursuit son incroyable série, étant désormais buteur sur ses neuf derniers matchs, pour un total de onze buts. Depuis le 4 mars dernier, il n’y a que contre Reims et Strasbourg que l’attaquant de l’OL n’a pas trouvé le chemin du but. Deux matchs où il avait pourtant raté deux énormes occasions qui aurait donc pu porter à sa série à 14 matchs de suite…