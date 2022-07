OL - Mercato : un contrat de cinq ans attendrait Aouar au Real Betis

Au lendemain d’un supposé accord entre l’OL et le Real Betis pour la venue d’Houssem Aouar, le club andalou aurait également soumis une offre au joueur. Un contrat jusqu’en juin 2027 l’attendrait au Betis.

L’un des feuilletons de l’été à l’OL dans le départ serait-il proche du dénouement ? Il est encore trop tôt pour le dire mais le dossier Houssem Aouar est peut-être celui qui se rapproche le plus d’un accord entre toutes les parties. Jeudi, Foot Mercato annonçait qu’un accord aurait été trouvé entre l’OL et le Real Betis sur la base d’un transfert de 13M€ et d’un possible joueur sévillan dans la transaction. Néanmoins, cette solution avec un joueur alors que le club souhaite dégraisser interpelle. De toute façon, il semble acquis que la fin de ce dossier repose encore et toujours entre les mains du joueur lui-même et la patience est le maître-mot chez Aouar.

Aouar joue la montre

Malgré une saison en demi-teinte avec son club formateur, le milieu ne veut pas se précipiter et c’est compréhensible. En fin de contrat dans un an, Houssem Aouar n’est pas dans l’urgence et a de grandes chances de faire durer le mercato à la recherche d’une offre et surtout d’un club qui lui conviennent. Le Real Betis aimerait forcément être l’heureux élu et multiplie donc les attentions auprès du joueur. Selon Nicolò Schira, journaliste spécialité dans le mercato, le club sévillan aurait déjà proposé un contrat jusqu’en juin 2027 à l’international français qui réserverait encore sa réponse.