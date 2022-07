L1 : l’OL va bientôt toucher une partie de l’argent de CVC

Jean-Michel Aulas (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Avec la finalisation de l’accord entre la LFP et CVC pour 13% de la future filiale commerciale de la Ligue, les premiers chèques vont arriver. L’OL doit toucher près de 16M€ cet été.

Depuis le début du mercato, l’OL la joue malin avec ses recrues. Sur les quatre nouveaux renforts estivaux, seule l’arrivée de Johann Lepenant a obligé le club lyonnais à dépenser une somme d’argent pour faire venir le milieu. L’ancien Caennais devrait voir un latéral gauche être aussi recruté moyennant un coût mais on ne dépense pas à tout va à Lyon, encore moins sans Europe. Pourtant, les rentrées d’argent se font nombreuses ces derniers temps. Non pas avec des départs de joueurs, au grand dam de Peter Bosz, mais avec l’augmentation du capital suite au prochain rachat de John Textor tout d’abord. 86 millions d’euros dont une enveloppe de 40M€ qui sera allouée pour renforcer les équipes masculines et féminines.

90 millions d'euros sur trois ans et sous conditions

Un autre chèque ne devrait pas tarder à arriver dans les bureaux lyonnais ces prochaines semaines. En effet, L’Equipe annonce que l’accord entre la LFP et CVC pour le rachat de 13% de la future filiale commerciale de la Ligue sera acté définitivement le 26 juillet prochain à l’issue d’une assemblée générale. Ce accord juridique va permettre de débloquer les fonds et les premiers versements du milliard d’euros promis aux clubs de Ligue 1. Ces sommes ne seront pas versées d’un coup mais en trois fois jusqu’en juin 2024. Au total, l’OL, tout comme l’OM, touchera 90 millions d’euros avec la répartition suivante : 16,5 millions d’euros cet été, 23,5 en 2023 et 50 millions d’euros en 2024. Pour toucher les deux dernières sommes, le club lyonnais devra respecter certaines conditions comme nous vous le dévoilions en avril denier (lien).