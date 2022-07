OL féminin : Horan et les USA en finale, Endler s'est relancée avec le Chili

Lindsey Horan avec les Etats-Unis (Photo by Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Lindsey Horan et les Etats-Unis ont décroché leur ticket pour la finale de la Concacaf féminine à Monterrey. À plusieurs milliers de kilomètres du Mexique, le Chili de Christiane Endler s'est relancé en Copa América.

Pendant que les Fenottes de l'équipe de France savouraient encore leur précieux succès contre la Belgique (2-1), d'autres Lyonnais avaient rendez-vous avec leur destin dans la nuit de jeudi à vendredi. C'est le cas de Lindsey Horan et des Etats-Unis qui ont continué leur impressionnant sans-faute en Coupe Concacaf féminin. En phase de poules, les Américaines avaient dominé Haïti (3-0), la Jamaïque (0-5) et le Mexique (1-0). Pour leur demi-finale à Monterrey, elles ont décidé de ne pas lever le pied en disposant, sans trembler, du Costa Rica (3-0) . Encore une fois, la milieu de terrain lyonnaise est sortie peu après l'heure de jeu quand ses coéquipières disposaient déjà d'un confortable matelas de deux pions d'avance. Celles qui n'ont toujours pas encaissé le moindre but en quatre rencontres affronteront le Canada, lundi en finale, avec l'espoir de décrocher, si victoire il y a, un billet direct pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris.

Le Chili d'Endler se relance à la Copa América

À plus de 3 000 kilomètres du Mexique, le Chili de Cristiane Endler était sous pression en Colombie. Battues pour leur entrée en lice dans la Copa América, les Chiliennes étaient dans l'obligation de remporter leur second match de poules pour se relancer et rester en vie dans la compétition. Mission réussie puisqu'elles ont pris le dessus sur l'Equateur (2-1) avant de se mesurer à la Bolivie dimanche. La gardienne lyonnaise était évidemment titulaire dans les buts chiliens.