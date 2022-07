OL - Rachat : Grégory Doucet se "réjouit" de l’arrivée de John Textor

Avec un processus de négociations qui suit son cours, John Textor sera bientôt l’actionnaire majoritaire de l’OL Groupe. Grégory Doucet, maire de Lyon, se montre satisfait face à l’arrivée d’un nouvel homme fort à l’OL.

La page n’est pas encore totalement tournée mais ce n’est plus qu’une question de temps. A l’OL, le règne de Jean-Michel Aulas ne va pas officiellement prendre fin dans les semaines qui arrivent mais presque. En acceptant de vendre ses parts, en plus de celles de Pathé et IDG Capital, le président lyonnais va faire de John Textor le nouvel actionnaire majoritaire de l’OL Groupe. L’Américain a assuré qu’Aulas resterait encore au "minimum trois ans" à la tête du club lyonnais en qualité de président mais il y a du changement dans l’air à Décines.

"John Textor a annoncé qu’il ne changerait rien au fonctionnement. Il n’y a pas lieu d’être inquiet, a déclaré le Maire de Lyon à Lyon Capitale. Le club est engagé dans des démarches vertueuses et cette vente permettra d’aller plus loin. Je m’en réjouis."

Si certains comme Laurence Fautra, maire de Décines où se situe le Parc OL et l'OL Vallée, attendent d’en savoir plus sur Textor et les méthodes à l'américaine pour se faire une réelle idée, d’autres comme Grégory Doucet se montre satisfait de cette évolution et du nouveau virage pris par l’OL, tout en conservant les meubles.